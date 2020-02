Voolaid: Tunjov peaks end esialgu U-21 koondise eest näitama

18-aastane Tunjov tegi oma Itaalia kõrgliigadebüüdi 15. detsembril, olles võõrsilmängus AS Romaga keskpoolkaitsjana platsil 17 minutit. Täpselt kuu hiljem sai ta karikamängus AC Milani vastu vasakul äärel mängides kirja kõik 90 minutit.

"Ma arvan, et kõige reaalsem on, et ta peaks U-21 koondises ennast esmalt näitama," vastas Karel Voolaid Soccernet.ee küsimusele tema potentsiaalse koondisekutse osas märtsikuuks.

"Olen kõiki tema mänge vaadanud, mis ta Itaalias mänginud on. Aga ma arvan, et ta peab veidikene veel küpsema. Tundes teda persoonina, siis temas pole selliseid reaktsioone, et kui teda A-koondise nimekirja ei valita, siis viskab püssi põõsasse," lisas Voolaid.

"Väga loodan, et noortekoondiste treenerid hoiavad tal silma peal ning annavad talle võimaluse. Ja siis, kui ta seal ennast näidata saab, on väga palju tema enda kätes. Ma arvan, et talle tuleb lihtsalt natukene aega anda ja läheks samm-sammult edasi."