Kahe esimese tiiruga kaks trahviminutit kogunud itaallanna edestas finišis hõbemedaliga üllatanud sakslannat Vanessa Hinzi 2,2 sekundiga. Viimases tiirus ühe möödalasu teinud Hinzi järel sai kolmanda koha norralanna Marte Olsbu Röiseland (2; +15,8).

Wiereri jaoks on tegemist kolmanda MM-kullaga, mullu Östersundis võidutses ta ühisstardist sõidus ning kaks päeva tagasi jälitussõidus.

Eestlannadest oli parim 53. koha saanud Johanna Talihärm (4; +5.41,8), Regina Oja (6; +7.17,8) oli 68. ja Tuuli Tomingas (6; +8.15,8) 78.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on täpselt sada naist, nende seas ka kolm eestlannat. Eesti sportlastest läheb esimesena rajale Regina Oja, kelle stardinumber on 4, Johanna Talihärm stardib numbri all 55 ja Tuuli Tomingas numbri all 80.

Aasta tagasi Östersundi MM-il sai Tomingas sel distantsil 25. koha, mis on tema karjääri parim tulemus maailmameistrivõistlustel. Östersundi MM-il oli 30 parema seas kaks eestlannat, kui Talihärm sai 28. koha. Nii Tomingas kui Talihärm teenisid siis kaks trahviminutit.

Tiitlikaitsja on sel distantsil rootslanna Hanna Öberg, hõbeda võitis mullu itaallanna Lisa Vittozzi ja pronksi prantslanna Justine Braisaz.

Sel hooajal on tavadistantsi sõidetud kahel korral ja MM-il on kavas hooaja viimane tavadistants ehk selguvad ka väikeste kristallgloobuste võitjad. Hooaja avaetapil Östersundis võidutses Braisaz, MM-i eel Pokljukas oli parim sakslanna Denise Herrmann. Tavadistantsi arvestuses on Braisaz 90 punktiga liider, teine on Öberg 85 punktiga, Herrmann kaotab talle kahe punktiga ja sakslannast omakorda kahe punkti kaugusel on ukrainlanna Julia Džima.

Eestlannadest on tänavu tavadistantsil punktikohale jõudnud vaid Grete Gaim, kes oli Östersundis 27.

Oja on sel hooajal tavadistantsidel saanud 46. ja 51. koha, Talihärm 81. ja 49. ning Tomingas 52. ja 48. koha.