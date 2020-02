MM-il debüteeriv Kristo Siimer: tavadistantsid on mul tulnud hästi välja

"Minul ei ole siin suuremat pinget kui MK-etappidel, sest minu arust on see täpselt sama võistlus - samad inimesed, samad konkurendid," vastas Siimer intervjuus ERR-ile küsimusele, kas MM-il startida on kuidagi teistmoodi tunne ka. Initsiatiiv startimiseks tuli noormehel endal. "Arutasime seda treeneriga (Tõnu Pääsukesega - toim.) ja siis ta ütles mulle, et otsusta ise, kuidas sa tunned, kas see on õige variant või mitte. Ma otsustasin siis, et ma võistlen."

Relv seljas ei ole Siimer nii pikka võistlusmaad varem võistelnud, küll aga on tal 20 kilomeetri distants ette tulnud murdmaasuusatamise võistlustel. Peale juunioride MM-võistlust oli Siimer nädala kodus enne kui Põhja-Soome nädalaks laagrisse sõitis.

"Kuigi ma pole varem 20 kilomeetri distantsi sõitnud, siis ma eeldan, et seda on taktikaliselt raskem sõita kui sprindidistantsi, kuna see on poole pikem ja ma arvan, et kohe optimistlikult peale minna ei ole õige otsus. Algul tuleks natuke tagasi hoida ja siis kiirust kasvatada. Tiirudes on mul plaanis kindlasti teha siiani oma parim laskmine," rääkis Siimer, kes tõdes, et talle on tavaliselt tavadistantsid sobinud.

"Mulle meeldib sõita rohkem rahulikult ja pikalt ehk tempo on kogu aeg piiri peal kõrge. Need sõidud on mul tulnud hästi välja. Üldjuhul on olnud mul takistuseks laskmine," jätkas Siimer, kes tunnistas, et võistluse eel helistas talle isegi treener, et jõudu soovida.

