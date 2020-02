Tobreluts: me ei saanud täna laskmisega hakkama

Kahe esimese tiiru peale ühe trahviminuti teeninud Regina Oja eksis kolmandas tiirus kolmel lasul. "Mulle tundus, et tekkisid mingid varjud, midagi pidi seal väga valesti minema, et kolm [möödalasku]," sõnas 68. kohal lõpetanud Oja pärast võistlust ERR-ile.

Esimese tiiru puhaste paberitega läbinud Talihärm eksis kokku neljal korral. "Kui laskma hakkasin, oli tuul nullis, aga siis keeras võib-olla tugevamaks," sõnas Talihärm. "Hakkasin liiga tuult jälgima ja võib-olla kadus lasule keskendumine ära. Füüsiline vorm on suhteliselt kehv, aga olen rahul sellega, kuidas ma rajal sõitsin. See ei olnud aja mõttes kindlasti elu kõige parem sõit, aga tegin tehnilisi asju, mida olen harjutanud ja mul on hea meel, et suutsin neid rakendada."

"Oli võimaluste päev, keerulised olud, aga ei saanud hakkama," võttis võistluse kokku koondise peatreener Indrek Tobreluts. "Tuul muutis täielikult suunda, Johanna reageeris, aga mitte piisavalt julgelt. Lasud jäid ikkagi kella-kolme nelja suunas. Reginat ei jõudnudki ette hoiatada, ta pidi ise otsuseid vastu võtma. Ilmselt ta ei reageerinud ja sellel hetkel ongi see hästi keeruline."

Kuus möödalasku teinud Tuuli Tomingas pidi 98 finišisse jõudnud naise seas leppima 78. kohaga. "Ta on praegu püsti ebakindel, võib-olla punnitab liigselt ka üle," arvas Tobreluts. "Kogu Tuuli hooaeg on läinud üle kivide ja kändude, tuleb järgmise hooaja suhtes teha järeldused."

"Need võistlused on tüdrukute jaoks olnud päris kurnavad, nüüd on vähemalt Tuulil ja Johannal kolm päeva aega taastuda ja usun, et nad on teatesõiduks paremini valmis kui tänasel päeval individuaalis," lõpetas Tobreluts.