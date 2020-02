Maire Talihärm: mida tunneb ema raja ääres? Abitust

Maire Talihärm sai reedel Johannale kaasa elada naiste sprindis, kus tütar teenis 31. koha. "Mina vaatasin eile raja ääres koos Johanna vennaga. Läksime sellisesse kohta, kus oli vähe rahvast ja sain talle vaheult kaasa elada," lausus Maire.

"Võtsin ka elektrooniliselt ERR-i kaasa, sest siis sain täielikku ülevaate, mis toimus! Mida tunneb ema raja ääres? Abitust. Tahaks kuidagi aidata, aga ei ole võimalust. Siis ma saan ainult tugevat hingejõudu talle soovida ja uskuda, et ta ise suudab teha enda parima."

Piia Siku järeltulija Rene Zahkna stardib täna meeste sprindis. Kas poja ja tütre võistluse jälgimine kuidagi erineb? "Ma arvan, et pojad mõnes mõttes on rohkem emaga paremas suhtes," vastas Piia.

"Ma küll ei torgi enne võistlust. Me absoluutselt ei suhtle, helista. Tema teeb oma asja, mina oma asja. Emotsioonide jagamine on pigem peale võistlust."

Tema sõnul on telerist kaasaelamine palju keerulisem kui vahetult raja äärest. "Ma arvan, et telekast on isegi raskem vaadata. Kuidagi üksinda oled omas mõttes, siin rahvamassi sees - see annab natuke kaasa võib-olla."