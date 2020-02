Talihärm möödalasust: püsti lastes mul virvendas silme ees

"Sain kohe alguses aru, et siin tuleb oma ressursse varakult jagama hakata ja mängisin oma plaani natuke ümber. Hakkasin iga tõusu ja lõiku omaette eesmärgina võtma ja ma arvan, et see mind ka finišisse aitas. Oleks ma rohkem mõtlema hakanud, oleksin end lihtsalt pikali visanud. Kohati läks ikka väga raskeks," kommenteeris Oja ERR-ile. "Sain olukorraga hakkama ja selles suhtes jään rahule, aga see tänase päeva üleüldine vorm oli natuke kehva."

Kust on Oja leidnud häid tulemusi toova stabiilsuse? "Arvan, et olen suutnud hooaja algusest teha vajalikud järeldused. Hooaja algus läks üle kivide ja kändude, aga ma suutsin rahulikuks jääda ja tundsingi, et see pole mina ise. Tänu sellele ma suutsin seda kõike adekvaatselt analüüsida ja ei lasknud sel võimust võtta. Praegu olen saanud enda tegevusele keskenduda ja see väljendub ka tulemuses."

"Olen siia MM-ile tulnud sellise mõttelaadiga, et neid võistlusi ei ole ju tegelikult palju. Eesmärk oli jälitust sõita ja ma valmistun selleks kindlasti teistmoodi. Homme üritan natukene puhata ja selle lihasseisundi üle vaadata ja pühapäeval uue hooga ja puhtalt paberilt."

Johanna Talihärm usub, et võttis tänasest sõidust maksimumi. "Mulle sõidus tundus, et lõpupoole läks natuke kiiremaks mingil määral. Olin nelja startija ja kõige alguses nad tõmbasid laskumised rehadega üle ja esimesed 20 sõitsid raja ise läikima, mis tähendab, et see on kõvasti aeglasem."

"Anterselva rada mulle profiili mõttes üldse ei sobi, mulle sobivad järsud tõusud ja üsna vähe lauget ja üleminekuid. Siin on kõik lauge ja põhimõtteliselt üks tõus. See rada mulle ei sobi ja ma arvan, et võtsin sõidu osas maksimumi."

"Püsti lastes mul virvendas silme ees. Siin on tõesti väga keeruline lasta ja ma ei näinud märke ja siis pidin paar hingetõmmet veel tegema ja ma arvan, et see tasus täna ära," kommenteeris Talihärm enda laskmist.