Talisurfi MM-il on peetud kaks edukat võistluspäeva

Esmaspäeva õhtul Soomes Lestijärvil ametilkult avatud talisurfi maailmameistrvõistlustel on peetud kaks edukat võistluspäeva. Kelgu- ja tiivaklassile on toimunud võistlussõidud kursisõidus, slaalomis ja GPS kiirussõidus, loheklassis kursisõidud.

Talisurfi MM-il osaleb 91 võistlejat 12 riigist. Algselt Eestisse planeeritud võistlus koliti korraldaja, Eesti Jahtklubide Liidu poolt Soome ning see muutis mõnevõrra võistlejate arvu – mõned eelregistreerunud loobusid. Ala tipptegijaid on siiski kohal ja võistluste tase on kõrge.

Võistluse treeningpäevadel oli Lääne-Soomes sula, kuid hiljem on olnud kerged miinuskraadid ja jääolud on järjest paranenud. Esimesel võistlussõitude päeval toimusid kõikidele klassidele kursisõidud. Kelkude klassis loobusid paljud keeruliste olude tõttu – kohati oli topeltjääd, mis suurel kiirusel võib järsult hoogu pidurdada.

Enamik kelkusid siiski osalesid ja said kirja viie sõidu tulemused. Kelkude klassi kursisõitu juhib lätlane Aleksander Leontjevs, parim eestlane on Boris Ljubšenko neljandal kohal. Viis sõitu sai kursisõidult kirja ka tiivaklass, võistlust juhib Miroslav Pacold Tšehhist. Lohedele toimus neli kursisõitu.

Võistluste teisel päeval sõitsid kelgud ja tiivad lühiraja slaalomit. Pärast kaht kvalifikatsiooni toimus mõlemale klassile neli võistlussõitu. Kelkude klassis hoiab esimest kohta Paulius Voverys Leedust, parim eestlane on Boris Ljubtšenko kolmandal kohal, parim noor Raul Mihkel Anton on neljas. Liisa Aasma on naiste arvestuses teisel kohal. Tiivaklassi slaalomit juhib Miroslav Pacold Tšehhist, lohede kursisõitu Nikita Kodanjov Venemaalt.