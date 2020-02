Selgus Eesti koondis Tallinnas peetavaks iluuisutamise juunioride MM-iks

Meeste üksiksõidus astub Eesti sportlastest jääle 18-aastane Aleksandr Selevko. Selevko saavutas oma karjääri parima tulemuse jaanuari lõpus täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel, kui sai 16. koha. Koostöös treener Irina Kononovaga on koduseks võistluseks seatud eesmärgiks esmalt pääs 24 parema sekka vabakava esitama ja edasi püüda juba kohta esikümnes.

Naiste üksiksõidus esindab Eestit 15-aastane Niina Petrõkina, kes võitis tänavu suure ülekaaluga Eesti noorte meistritiitli ja oli täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel hõbemedalil. Sel hooajal on Petrõkina näidanud häid tulemusi juunioride GP-etappidel ning võitnud auhinnalisi kohti mitmetel rahvusvahelistel võistlustel. MM-iks on Petrõkina kindla koha püüdmise asemel võtnud sihiks teha puhas ja vigadeta esitus, näidates kõiki oma oskusi.

Jäätantsus selgusid meistrid ja MM-il osalevad sportlased kõige tasavägisemas konkurentsis, kus noorte meistritiitli ja MM-stardikoha kindlustasid 15-aastane Darja Netjaga ja 19-aastane Marko Jevgeni Gaidajenko. Rahvusvahelise Uisuliidu juunioride GP-sarjast on neil sellel hooajal kõrgeima tulemusena kirjas 12. koht.

Eesti Uisuliidu presidendi Maire Armi sõnul on iluuisutamine juunioride tasemel viimastel aastatel kiiresti arenenud ning ka Tallinnas toimuv võistlus saab olema väga kaasahaarav. "Mul on hea meel, et ka tänavu on meil Eesti uisutajate sisemine konkurents tihe ja saame MM-il loota jätku Eesti uisutajate varasemalt rahvusvahelises konkurentsis saavutatud headele tulemustele."

Eesti Uisuliit korraldab juunioride maailmameistrivõistluseid iluuisutamises juba teist korda. Esimest korda võõrustati iluuisutamise noori tippe Tallinnas viis aastat tagasi. Tänavusele MM-ile on kvalifitseerunud 37 noormeest, 48 neidu, 16 paarissõidu paari ja 29 jäätantsupaari.