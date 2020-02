Sessionil võidutsenud šveitslanna: imeline, et sain siin ise kohal olla

"See on tõesti äge võistlus, olen seda palju aastaid veebi teel jälginud," rääkis Ducarroz ERR-ile. "See, et sain nüüd ise siin kohal olla, on tõesti imeline. Mul oli väga lõbus ja suutsin tõesti teha ka hea sõidu. Olen selle kallal kõvasti tööd teinud, nii et väga kihvt oli seda siin teha ja hea oli näha siin ka kõiki tüdrukuid."

Peakorraldaja Mario Kalmre sõnul on võistluse tase aasta-aastalt tõusnud ning kuigi tänavu löövad olümpiamängud pisut BMX-sõitjate plaane segi, on Tallinnasse siiski kokku tulnud absoluutsed tipud. "Võistluste tase on kindlasti absoluutne maailma tipp. Kohal on parimad igalt kontinendilt, ilmselt on väga paljud neist juba kuue kuu pärast Tokyos," sõnas Kalmre.

Ducarroz on ise samuti üks olümpiale kvalifitseerunud sportlastest. See tähendab, et enam pole võimalik suhtuda BMX-i kui lihtsalt elustiili, aga samas aitab see olümpiamängudele nooruslikku õhkkonda tuua.

"Täitsa hull mõte, et mul on varsti võimalus meie sporti esitleda maailma suurimal spordiareenil," tõdes šveitslanna. "See on kahtlemata lisanud teisi tahke, rohkem treenimist, rasket tööd - see on nüüd natuke rohkem kui elustiil. Aga püüame ikka ka lihtsalt lõbu tunda, BMX-i vaimu elus hoida ja maailmale näidata, mida meie sport tähendab."