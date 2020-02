Selgusid naiste võrkpallikoondise vastased EM-valiksarjas

Juba on EM-finaalturniirile koha taganud nelja korraldajamaa esindused (Bulgaaria, Serbia, Horvaatia, Rumeenia), samuti kaheksa naiskonda eelmise EM-i tulemuste põhjal (Türgi, Itaalia, Poola, Holland, Saksamaa, Venemaa, Belgia, Aserbaidžaan). Läbi kvalifikatsiooni pääseb finaalturniirile 12 naiskonda, alagruppe on kokku kuus.

Eesti kuulub ainsasse kolmeliikmelisse alagruppi koos Šveitsi ja Valgevenega. EM-ile pääsevad iga alagrupi kaks esimest naiskonda. Valikmängud toimuvad selle aasta augustis ja septembris, finaalturniir järgmise aasta augustis - septembris.

Eesti naiskond alustab valikmängudega uue peatreeneri Lorenzo Micelli juhendamisel. Micelli sõnul on Eesti võimalused teist korda finaalturniirile jõuda reaalsed. "Mõlemad vastased on meile jõukohased, seega hindan edasipääsuvõimalusi reaalseteks ja olen ees ootava protsessi osas väga positiivselt meelestatud. Valgevenel on minevikust ette näidata häid tulemus, ent hetkel valitseb teadmatus, millise koosseisuga nad plaanivad edasi minna, kas tuleb noorenduskuur või jätkatakse kogenumatega. Usun, et alagrupi kahe esimese koha eest tuleb meil eelkõige võidelda Šveitsiga," rääkis Micelli, kes on naiskonna kandidaatidega jooksvalt suhelnud ja suviseid plaane arutanud.

"Olen kogenumate mängijatega kõigiga ühenduses olnud ja oleme juba ka ettevalmistuseks individuaalseid kavasid teinud. Eelmisel nädalal kohtusin Prantsusmaal liigamängus Eliise Hollase ja Polina Bratuhhina-Pitou'ga [Micelli juhendab Le Cannet´ naiskonda, Hollas ja Bratuhhina-Pitou mängivad Terville Florange´i naiskonnas - toim]. Vaikselt tegeleme ka suviste sõprusmängude paika saamisega, seega töö käib igal rindel ja ootan suure põnevusega suve ja esimesi väljakutseid Eesti naiskonnaga," lisas juhendaja.

Naiste EM-valiksarja alagrupid:

A-alagrupp: Valgevene, Šveits, Eesti

B-alagrupp: Ukraina, Portugal, Gruusia, Rootsi

C-alagrupp: Hispaania, Kreeka, Austria, Norra

D-alagrupp: Slovakkia, Soome, Montenegro, Kosovo

E-alagrupp: Ungari, Prantsusmaa, Iisrael, Taani

F-alagrupp: Sloveenia, Tšehhi, Bosnia ja Hertsegoviina, Läti

Selgusid ka meeste EM-valiksarja alagrupid. Eesti meeskond on ühe korraldajana finaalturniirile koha taganud. Lisaks Eestile toimuvad finaalturniiri alagrupimängud Soomes, Tšehhis ja Poolas. Viimase EM-i tulemuste põhjal tagasid koha järgmise aasta finaalturniirile Serbia, Sloveenia, Prantsusmaa, Venemaa, Itaalia, Ukraina, Saksamaa, Belgia. Igast alagrupist pääseb finaalturniirile võitja, lisaks tagavad koha finaalturniiril viis paremat teise koha meeskonda. Neljaliikmeliste alagruppide teise koha saajate tulemustest arvatakse seejuures maha mängude tulemused alagrupis viimase koha saanud meeskonnaga.

Meeste EM-valiksarja alagrupid:

A-alagrupp: Holland, Rootsi, Horvaatia

B-alagrupp: Bulgaaria, Austria, Iisrael

C-alagrupp: Türgi, Põhja-Makedoonia, Taani, Bosnia ja Hertsegoviina

D-alagrupp: Hispaania, Läti, Moldova, Küpros

E-alagrupp: Slovakkia, Rumeenia, Šveits, Albaania

F-alagrupp: Kreeka, Montenegro, Aserbaidžaan, Gruusia,

G-alagrupp: Valgevene, Portugal, Norra, Ungari