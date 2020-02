Üle poole sajandi treeneritööd teinud Ervin Liebert on tõstmises tulnud Eesti meistriks ja püstitanud Eesti rekordeid. Samuti on ta Eesti üks esimesi kulturiste, kelle sulest ilmus raamat "Atleetvõimlemine" juba 52 aastat tagasi. Lisaks tõstmisele ja kulturismile on Ervin Liebert edu saavutanud maletaja ning maletreenerina.

Kultuurkapitali peapreemia pälvis tänavu Malle Englas, kes üle 20 aasta töötanud Kultuuriministeeriumi spordiosakonnas ja ligi nelja aastakümne vältel panustanud Eesti spordivaldkonna arengusse.