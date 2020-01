Eesti hokimängija tiim kindlustas noorte olümpial koha poolfinaalis

"Roheline" on võitnud kõik viis kohtumist ning juhib turniiri 14 punktiga. Täna peetakse grupifaasis viimased mängud. "Meie koostöö võti on vene keel, sest paljud poisid oskavad seda ning see võimaldab meil paremini üksteist mõista. Meie eesmärk on kaks viimast mängu samuti võita ning siis juba poolfinaalile keskenduda," sõnas Potšinok, kes viskas pühapäeval kahes kohtumises neli väravat ja andis kolm väravasöötu. Seejuures alistas tema tiim 11:6 Konrad Kudeviita meeskonna "Sinine", kel on jätkuvalt võiduarve avamata.

Poolfinaalilootus on ka Mareku kaksikvennal Erikul, sest tema võistkond "Pruun" on kolme võidu ja kahe kaotusega enne viimast kahte alagrupimängu üheksa punktiga kolmandal kohal.

Tabeliseis: 1. Roheline (M.Potšinok) 14 punkti, 2. Oranž 9 punkti, 3. Pruun (E. Potšinok) 9 punkti…. 8. Sinine (Kudeviita) 0 punkti

Meeste iluuisutamise üksiksõidus tõusis 14-aastane Arlet Levandi pärast korralikku vabakava (104,87 punkti) üldarvestuses ühe koha võrra ning saavutas kokkuvõttes 154,65 punktiga 12. koha. Seejuures sai ta enne vabakava innustust oma treenerist ema Anna sõnadest: "Ütlesin talle enne võistlust: "Kujuta ette, kui isa [Allar Levandi, Calgary olümpiapronks – toim.} oleks tornis hakanud kartma? Mis siis oleks välja tulnud? Mine ja ole julge!"" ütles Anna Levandi.

"Väikesed vead olid sees, aga muidu läks nii nagu planeerisime," sõnas Arlet ja lisas: "publik oli äge! Kogu aeg plaksutati ning anti hoogu juurde!" Olümpiakulla võitis 16-aastane Jaapani iluuisutaja Yuma Kagiyama (239,17 punkti), kes oli lühikava järel kolmas.

Laskesuusatajad Demi Heinsoo ja Markus Rene Epner tulid paarissegateatesõidus 14. kohale (4 +18; +3.04,2). Kuldmedali võitis Prantsusmaa duo Jeanne Richard - Mathieu Garcia.

Eesti kurlingu segavõistkond alustas taaskord alagrupikohtumist tarmukalt, kuid jäi siiski 3:9 alla Poolale. Esmaspäeval kohtutakse Venemaaga.

Eesti koondise ajakava 13. jaanuaril (võistlusajad Eesti aja järgi)

11.00 mäesuusatamise suurslaalom (Hans Markus Danilas)

11.30 3 vs.3 jäähoki: "Pruun" (E. Potšinok) vs. "Sinine" (Kudeviita), "Roheline" (M. Potšinok) vs. "Oranž"

15.00 Kurlingu segavõistkonna alagrupimäng: Eesti – Venemaa

15.00 naiste iluuisutamise üksiksõidu vabakava (Eva-Lotta Kiibus, NB! Otseülekanne!)

17.00 3 vs.3 jäähoki: "Punane" vs. "Sinine" (Kudeviita)

18.30 3 vs. 3 jäähoki: "Pruun" (E. Potšinok) vs. "Kollane", "Roheline" (M.Potšinok) vs. "Must"

Talvised noorte olümpiamängud peetakse Lausanne'is 9.-22. jaanuaril. Iga nelja aasta tagant toimuvast suurvõistlusest võtavad osa 15-18-aastased sportlased. Eesti koondis on 25-liikmeline. Kokku on stardis 1880 sportlast üle maailma – 940 neidu ja 940 noormeest. Ülekandeid näeb EOK kodulehel www.eok.ee ning kaasa elada saab ka EOK sotsiaalmeediakanalite vahendusel Facebookis "Olen Olümpiafänn" ja Instagramis "Olympiafann".