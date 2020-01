Robert Täht elust Itaalias: olen täna parem mängija kui varem

Uue rolliga Täht kohaneb ja on Perugiaga juba võitnud ka oma karjääri esimese tiitli välisklubis - Itaalia superkarika. "Itaalia liigas selle karika tase, see võrdub väga kõrge tasemega. Väga kõrge tasemega turniiri suutsime võita ja see oli väga hea saavutus. Isiklikus plaanis olen küll natukene mänguaega saanud, aga sellega ma ei rahuldu. Selline tugev mentaalne võitlus käib peas, aga eks see annab kõvasti motivatsiooni."

Täht peab Perugias võitlema nurgaründaja koha eest maailma parimaks mängijaks hinnatud kuubalase Wilfredo Leoniga, kes eelmisest aastast esindab Poolat ja aitas Poolal võita EM-il pronksi ning Ukraina talendi Oleg Plotnitskiga. "Tänaseks saan vähemalt endale enda peas öelda, et olen täna parem mängija, kui varem, aga jätkuvalt sellest ei ole piisanud, et olla Perugias põhimeeskonnas."

Neljandat korda järjest Eestis aasta parimaks meesvõrkpalluriks valitud Tähel on käes viies aasta välisklubis. Enne Itaaliasse siirdumist mängis ta kolm aasta Poola liigas ja ühe hooaja Türgis, kus võitis mullu Izmiriga hõbeda. Perugia on Itaalia meistrivõistlustel esimese ringi järel 11 võidu ja kahe kaotusega teisel kohal 13 meeskonna seas.

Lisaks kõvale mängutasemele saab Täht Itaalias nautida ka suurt publikuhuvi. Roomast 165 kilomeetri kaugusel asuvat Perugiat toetab kodumängudel tavaliselt 3000-4000 fänni.

Perugia eesmärgiks on Tähe sõnul võita sel hooajal kõik tiitlid Itaalias ja ka Euroopa Meistrite liiga, kus seni on kõik kolm alagrupimängu võidetud.