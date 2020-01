Teiseks jäänud Kams: Kostja sooritus oli Hõbepalli väärt

"Ütlen ausalt, pärast mängu saatsid paljud sõbrad sõnumi, et see on raudselt Hõbepall! Aga eks Kostja jagab seda värki ka," sõnas Kams ERR-ile. "Tema löödud värav, see tehniline sooritus ja mõte palli üldse niimoodi värava poole saata, oli seda auhinda väärt."

"Karistuslöökidest ja kauglöökidest löödud väravad meeldivad mulle kõige rohkem," kinnitas Kams. "Seisvat palli üle müüri lüüa - need on ilusad."

Kams lõpetas ühes hooajaga ka jalgpallurikarjääri ning töötab praegu Paide Linnameeskonna spordidirektorina. "Tegelen igapäevaselt sportlike jooksvate küsimustega. Tööd ja tegemist on praegu päris palju, ettevalmistusperioodil on päevakorras kõiksugused esindusmeeskonnaga seotud küsimused, meeskonna komplekteerimine ja nii edasi," rääkis Kams oma tööülesannetest.