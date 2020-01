Vassiljev Hõbepallist: aastas õnnestub üks löök natuke paremini kui teised!

Vassiljev võitis Hõbepalli ka 2009., 2011., 2012., 2013. ja 2016. aastal. "See näitab seda, et aastas üks löök õnnestub natuke paremini kui teised! Alati on meeldiv selliseid auhindu saada, natuke kahju, et neid väravaid oli sel aastal nii vähe," sõnas Vassiljev intervjuus ERR-ile.

28 esikohta saanud Vassiljevi karistuslöögi järel platseerus teisele kohale Gert Kamsi jaanuari alguses Soomele löödud värav, mis teenis Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi liikmetelt kaks esikohta. "Tegelikult tema karistuslöök oli aasta alguses, hooaja käigus tõestas ta seda veel ja veel," kinnitas Vassiljev. Oli natuke üllatav, et punktide vahe oli nii suur. Arvan, et need väravad on võrdväärsed."

Vassiljev jõudis koondise särgis sihile kaks korda, kui sahistas tuule abiga märtsikuises maavõistlusmängus ka Gibraltari võrku. "Natuke ikka pidi tuulega arvestama, on raske öelda, et kõik oli nii planeeritud. Õnnega pooleks see värav tuli, aga mõnikord on ka selliseid vaja," ütles keskväljamaestro.