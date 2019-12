Itaalia liigasse siirdunud Laak: olen alati tahtnud siia jõuda

"Kindlasti on see ühe unistuse täitumine, aga kui üks täitub, tuleb järgmine asmele," sõnas Laak ETV spordiuudistele. "Itaalia liiga on see, kuhu olen alati tahtnud jõuda ja nüüd on mul super hea meel, et saan sellest liigast osa olla."

21-aastane Laak mängis kaks viimast hooaega Salo Viestis. Uus väljakutse on ta viinud 35 000 elanikuga linnakesse, mis asub kümne kilomeetri kaugusel piirkonna keskusest Torinost. "See on selline naiskond, kes mängib teist aastat kõrgliigas," iseloomustas Laak uut klubi. "Eelmine aasta pääsesid nad napilt väljakukkumisest, nüüd on palgatud uus treener. Meil on viis välismängijat, oleme juba parandanud eelmiste hooaegade tulemusi. Praegu oleme liigas kaheksandad, mis tähendab, et saame mängida ka Itaalia karikat. Potentsiaali meil on ja arvan, et saame suuri asju teha."

"Mänguaega hakkasin saama päris normaalselt, siis tuli hüppeliigese vigastuse näol väike õnnetus," rääkis Laak. "Jätkasin oma töö tegemist, Nüüd olen paar mängu jälle saanud naiskonda aidata. Eks ma ootan oma hetki, olen selline abistav mängija, aga midagi võimatut ei ole. Kaheaastane leping on ka selle plaaniga tehtud, et järgmiseks hooajaks olla põhitegija."

"Meil ei ole konkreetset eesmärki, aga arvan, et kui me juba praegu oleme kaheksandad, on see meie jaoks reaalne," tõdes eestlanna. "Play-off'i saavad pea kõik naiskonnad, arvan, et võiksime esimesest ringist edasi saada."