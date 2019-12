Naiste koondise ründaja mängis aastalõputurniiril hoopis väravavahina

Aarna kaitses naiste esi- ja teise liiga turniiril võistkonna Lootose Vutid väravat, vahendab Soccernet.ee. Lootose Vutid jäi kahe võidu ja ühe kaotusega oma alagrupis teiseks, edasi poolfinaali pääses igast alagrupist ainult parim. Avavoorus tegi Aarna nullimängu, teises kohtumises löödi tema valvatavasse väravasse üks ja viimases samuti üks pall.

Postide vahel seisis ta hoolimata sellest, et Lootose Vuttide koosseisu kuulus endine Eesti koondise puurilukk Imbi Hoop. Viimane mängis laupäeval kaitsjana. "Ma mõtlesin, et ma väljaku peale ei hakka minema - kui siia tulla, siis väravavahina," jäi Aarna põhjenduseks oma positsioonivaliku kohta. Ta lisas: "Imbi ei tahtnud väravas mängida, nii et kõik klappis väga hästi."

"Kusjuures paar nädalat tagasi oli meil Põlvaga üks kohalik turniir, kus ma olin samuti väravas. Aga enne seda polnud ma põhimõtteliselt kümmekond aastat väravas olnud," tõdes Aland Unitedi ründaja.