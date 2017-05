Ralf Aron: poodiumilt alla ei taha enam tulla

Pau tänavaringrajal toimunud kolmes võistlussõidus teenis Ralf Aron kaks viiendat ja ühe kolmanda koha. Esimeselt kahelt etapilt vaid 11 punkti kogunud Aron on pärast kolme osavõistlust 46 punktiga kuues.

Eestlase vormelist maksimumi väljapigistamisega hädas olnud Hitechi meeskond on tegemas edusamme ning nii nende kui Aroni head tööd märkavad ka tähtsad ninad ka vormel-1 sarjast, kes järelkasvul silma peal hoiavad.

"Kui nüüd selle poodiumi saime, siis õnnitlusi tuli päris palju. Kõik on näinud, kui raske meil on hooaja alguses olnud ja kui lõpuks saab hea tulemuse, siis kõik Mercedese inimesed ja paljud tähtsad inimesed tulid õnnitlema," rääkis Aron ETV spordiuudistele.

Punktitabelis on aga esimesed neli selgelt eest ära läinud ning hooaja algul eesmärgiks võetud üldvõit on Ralf Aronil sisuliselt käest libisenud.

"Päris maailma lõpp ei ole jah, et kõik ka nüüd tulemuste ümber ei keerle. Õnneks on üsna palju inimesi, kes mõistavad, mis tegelikult toimub ja jälgivad seda ja see päästab palju ära," lisas vormelipiloot.

Kolmandik hooajast on küll seljataga, kuid ees ootavad ringrajad, kus Aron ennast hästi tunneb. Kolme nädala pärast sõidetakse Hungaroringil, kus Ralf Aronil läks eelmisel aastal võidukalt.

"Seda ma isegi ootan, järgmist etappi. Järgmine etapp on Ungaris, Budapestis ja seal ma eelmine aasta sain oma seni ainukese võidu. Kindlasti nüüd, kui poodiumi maitse kätte sain siis ma sealt alla ei taha enam tulla," lõpetas noormees.