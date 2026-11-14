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Eesti sai vajaliku võidu ja mängib nüüd Itaaliaga MM-piletile

Saalihoki
Eesti naiste saalihokikoondis
Eesti naiste saalihokikoondis Autor/allikas: Dominika Dudziak / IFF
Saalihoki

Eesti naiste saalihokikoondis alistas Poolas toimuval maailmameistrivõistluste valikturniiril Ukraina 9:4 (2:0, 5:2, 2:2) ja astus sammu finaalturniiri suunas.

Esimese kolmandiku 2:0 võitnud Eesti edu vähenes teise alguses ühele tabamusele, aga peagi vastas Eesti koondis nelja tabamusega järjest ja see venitas vahe suureks, mida suudeti hoida.

Kübaratrikini jõudis Eesti koondisest Johanna Siling ja kaks väravat kirjutati Sara Franssoni nimele. Ühe tabamusega panustasid Kristina Svensson, Tilda Eriksson Kivisaar, Reelika Liiv ja Emma Ubaleht. Eesti poolelt valiti mängu parimaks Siling.

Eesti koondis on pidanud nüüd nelja päeva jooksul neli kohtumist: avakohtumises tuli tunnistada võõrustaja Poola 6:4 paremust, seejärel alistati Ungari 5:2, aga kaotati reedel favoriit Šveitsile lausa 0:13.

Pühapäeval seisab ees mäng Itaaliaga ja see otsustab, kes Šveitsi ja Poola järel kolmandana finaalturniirile pääseb.

Toimetaja: Siim Boikov

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