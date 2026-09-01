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KUULA | "Võimla" küsis: mis juhtus Eesti korvpallikoondisega?

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Foto: Vikerraadio
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Kooliaasta alguse puhul oli Vikerraadio saate "Võimla" koosseis tavapärasest uhkem, saates arutlesid Alvar Tiisler, Tarmo Tiisler, Juhan Kilumets ja Johannes Vedru.

Eesti meeste korvpallikoondis jätab selja taha ebaõnnestunud valikakna. Kaotati Ungarile ja Soomele. Miks nii läks? Vastust otsib kogu spordiavalikkus.

Zürichis peetud kergejõustiku Teemantliiga etapil sündis kaks maailmarekordit, sealhulgas nähti Alison Dos Santose fenomenaalset sooritust 400 meetri tõkkejooksus.

Hispaania velotuuril tabas rattamaailma šokk, kui pealtnäha süütus olukorras kukkunud Tadej Pogacar pidi sõidu pooleli jätma. Isegi sloveen on siiski surelik.

Juttu tuli veel jalgpallist ja autorallist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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