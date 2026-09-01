KUULA | "Võimla" küsis: mis juhtus Eesti korvpallikoondisega?

Juttu tuli veel jalgpallist ja autorallist.

Hispaania velotuuril tabas rattamaailma šokk, kui pealtnäha süütus olukorras kukkunud Tadej Pogacar pidi sõidu pooleli jätma. Isegi sloveen on siiski surelik.

Eesti meeste korvpallikoondis jätab selja taha ebaõnnestunud valikakna. Kaotati Ungarile ja Soomele. Miks nii läks? Vastust otsib kogu spordiavalikkus.

Kooliaasta alguse puhul oli Vikerraadio saate "Võimla" koosseis tavapärasest uhkem, saates arutlesid Alvar Tiisler, Tarmo Tiisler, Juhan Kilumets ja Johannes Vedru.

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