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Edmonton Oilers tugevnes äsja Stanley karika võitnud väravavahiga

Jäähoki
Frederik Andersen
Frederik Andersen Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Jäähoki

Mõne nädala eest Stanley karika võitnud Carolina Hurricanesi väravavaht Frederik Andersen sõlmis aastase lepingu Edmonton Oilersiga.

36-aastane taanlane pakkus muljetavaldavaid esitusi Stanley karikasarjas, aga liitus nüüd Edmontoniga, kellega sõlmis 2,8 miljonit USA dollarit väärt lepingu. Tema baastasu on üks miljon, millele lisandub veel kuni 1,8 miljonit võimalikke boonuseid.

Kogenud puuriluku põhihooaeg Carolina särgis polnud midagi erilist: 35 mängu jooksul lasi ta endale visata keskmiselt 3,05 väravat ja tema tõrjeprotsent oli 87,4. Stanley karikasarjas aga pilt muutus: 16 mänguga lasi ta endale visata keskmiselt vaid 1,89 väravat ja tõrjeprotsent tõusis 91,0 peale.

Andersen pole mõistagi juhuslik sähvatus, sest ta on senise karjääri jooksul valitud ka kahele tähtede mängule, tal on kaks William M. Jenningsi trofeed, mille teenivad hooaja jooksul kõige vähem väravaid lasknud väravavahid ja 2018. aasta MM-il nimetati ta ka parimaks väravavahiks.

Andersen alustas NHL-i karjääri hooajal 2013/2014 Anaheim Ducksi rivistuses, liitus 2016. aastal Toronto Maple Leafsi ja 2021. aastal Carolina Hurricanesiga, kellega võitis tänavu kevadel ka oma karjääri esimese Stanley karika.

Toimetaja: Siim Boikov

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