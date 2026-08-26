Jalgpalli noortekoondis alistas Bosnia ja võitis sõprusturniiri
Eesti noormeeste U-15 vanuseklassi jalgpallikoondis võitis Põhja-Makedoonias toimunud UEFA sõprusturniiri, alistades viimases mängus 2:1 Bosnia ja Hertsegoviina.
Eesti asus kohtumist juhtima juba enne veerandtunnise mänguaja täitumist, kui Remil Undrest pääses palliga karistusalasse ning saatis selle kindlalt lati alla, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee. Juba 20 mänguminutiga oli seis 2:0 – Eesti nurgalöök jäi värava ette lahtiseks ning ehkki vastaste väravavaht suutis esimese ohtliku katse tõrjuda, saatis Marten Maimann tagasipõrkunud palli ikkagi võrku.
2:0 eduseis püsis pikalt. Veerand tundi enne mängu lõppu suutis Bosnia ja Hertsegoviina siiski ühe värava tagasi lüüa, ent enamaks neil rammu ei jätkunud – Eesti sai seega turniiri kolmandast mängust kirja teise võidu.
Kuna Ukraina, kellest Eesti oli avamängus jagu saanud, alistas kolmapäevases mängus 1:0 võõrustajariik Põhja-Makedoonia, päädis turniir Eesti koondise jaoks võiduga. Nii Eesti kui ka Ukraina teenisid kolmest mängust kuus punkti, ent omavahelise mängu võit andis tipmise tabelirea just Eesti noormeestele.
Põhja-Makedoonia jäi nelja punktiga kolmandaks ning Bosnia ja Hertsegoviina kahe punktiga (just nii palju andis penaltiseerias teenitud võit) neljandaks.
Toimetaja: Anders Nõmm