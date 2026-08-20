Burjanadze Transist lahkumise järel: stabiilsust on sel hooajal nappinud

Gruusia keskkaitsja Šalva Burjanadze ja Narva Transi kaks ja pool aastat kestnud kestnud koostöö sai läbi ning grusiin tunnistab, et lahkumise hetkel on nii tema enda kui ka meeskonna hooaeg olnud pettumus.

Burjanadze sõnul mängisid tema tänavuses ebaõnnestumises rolli hooaja alguse seljavigastus, ebapiisav mängupraktika, samuti mõjutasid olukorda pidevad treenerivahetused, kirjutab Soccernet.ee.

"Mängija vaatevinklist on ka ebamugav, kui ühe hooaja jooksul on kolm-neli erinevat treenerit, kel on oma arvamus, stiil, nägemus," rääkis ta.

Premium liiga 22. vooru mängus Nõmme Kalju vastu Burjanadze nimekirja enam ei kuulunud, peagi jõuti klubiga lahkuminekuni.

"Alustasime neid kõnelusi juba kolm-neli nädalat tagasi. Initsiatiiv tuli lõpuks klubilt," sõnas Burjanadze, kelle sõnul vajab Trans praegu kogu võimalikku abi, et kõrgliigasse püsima jääda.

Grusiini hinnangul jäi Transil tänavu kõige rohkem puudu stabiilsusest ja võitudest.

"Kui hooaja jooksul on 36 mängu, siis ei piisa, et oled vaid kolmes või neljas kohtumises hea. Tuleb stabiilselt hästi esineda," märkis ta.

Kuigi Trans on tabeli põhjas ja olukord on keeruline, usub Burjanadze, et meeskonnal on veel võimalik pääseda ning soovib endisele koduklubile edu.

"Tahan, et see klubi jääks püsima, sest seal töötavad suure südamega inimesed. Väga raske öelda, kas ka päriselt jäävad püsima. Stabiilsust on sel hooajal nappinud — isegi kui on üks mäng võidetud, siis järgmine on kaotatud," rääkis ta.

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