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Narva Trans palkas uueks peatreeneriks hispaanlase

Premium liiga
David Campana
David Campana Autor/allikas: JK Narva Trans
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga punane latern JK Narva Trans teatas pühapäeval, et on uueks peatreeneriks palganud hispaanlase David Campana.

52-aastane Malagast pärit Campana on karjääri jooksul korralikult ringi reisinud ning lisaks kodumaa madalamate liigade meeskondadele juhendanud nii Armeenias kui Gibraltaril, aga ka Leedus, kui oli 2017. aastal Utenise peatreeneriks. Viimati juhendas ta Torre del Mari.

"Minu esimesed muljed on väga positiivsed. Eesti on suurepärane riik ning Narva rahulik ja külalislahke linn," kommenteeris Campana klubi sotsiaalmeedia vahendusel. "Klubis on loodud head tingimused tööks, siin on tunda tõelist jalgpallivaimu ning suurim väärtus on inimesed, kes iga päev klubi heaks töötavad."

"Olen juba jõudnud aru saada, et JKNT on klubi, mis soovib pidevalt areneda, pöörab suurt tähelepanu oma akadeemiale ja on truuks jäänud oma toetajatele. Premium liiga on viimastel aastatel teinud suure arenguhüppe ning liigub jätkuvalt õiges suunas.
Olen meeskonna tegemisi jälginud juba pikemat aega ning usun, et sellel võistkonnal on potentsiaali saavutada rohkem. Minu ülesanne on aidata mängijatel oma võimeid paremini realiseerida, parandada olulisi detaile ning viia meeskond tagasi sinna, kuhu ta kuulub."

"Mulle ei meeldi rääkida suurtest eesmärkidest ega anda valjuhäälseid lubadusi. Edu sünnib igapäevasest tööst, väikestest võitudest ja soovist iga päev paremaks saada. Peame oma esitusi ausalt hindama, kriitikat vastu võtma ning kasutama seda selleks, et muutuda tugevamaks," lisas hispaanlane.

Toimetaja: Anders Nõmm

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