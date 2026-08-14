Hunt sihib ajaloolist nelikvõitu: ma tahan olla ikooniline

Suurbritannia sprinter Amy Hunt on Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel võitnud juba kaks kuldmedalit ning sihib nüüd saavutust, milleni pole ükski sportlane varem jõudnud. Hunt tahab ühelt EM-ilt koju viia neli kuldmedalit.

Hunt võitis esmaspäeval 100 meetri jooksu ning neljapäeval tuli talle kuld ka 200 meetris. Hunt läbis distantsi hooaja tippaja 22,19 sekundiga.

Nüüd ootavad Hunti veel naiste 4x100 meetri ja segateatejooks. Kui britt mõlemas teatejooksus võidutseks, saaks temast esimene sportlane, kes on ühel Euroopa meistrivõistlusel võitnud neli kuldmedalit.

"Ma tahan olla ikooniline," ütles Hunt enne nelikvõidu püüdmist.

200 meetri finaalis edestas Hunt kaasmaalast Dina Asher-Smithi ja Iirimaa sprinterit Rhasidat Adelekest. Adeleke sai hõbemedali ning püstitas uue Iirimaa rekordi, Asher-Smith lõpetas kolmandana.

"Kaks neljast, kullake! Sellest saab maagiline nädal, mida ma mäletan kogu ülejäänud elu," ütles Hunt pärast finaali BBC-le.

Hunt ei kavatse enne teatejookse pidutsema hakata.

"Pidusid ega šampanjat ei toimu enne pühapäeva õhtut. Mul on naistele võlg. Peame siia tulema ja näitama neile, kes on Euroopa parim sprindiriik," sõnas britt.

Suurbritannia sprinteritel on kodusel EM-il seni läinud hästi. Meeste 100 meetris võtsid britid kaks esimest kohta ning Matthew Hudson-Smith võitis kolmapäeval 400 meetri jooksu.