Öberg võtab Sjöströmilt eeskuju ja tahab tippsporti naasta

Öberg teatas vähem kui kuu aega tagasi, et ootab last. Seetõttu jääb ta tõenäoliselt järgmisel hooajal võistlustelt eemale, kuid pikemas plaanis ei kavatse ta tippspordist loobuda.

"Mind on inspireerinud sportlased, kes on otsustanud lapsi saada ja seejärel karjääri jätkanud," ütles Öberg SVT-le.

Üheks selliseks eeskujuks on talle kaasmaalane Sarah Sjöström, kes on pärast emaks saamist tipptasemel võistlustulle naasnud. Sjöström on oma esimestel tiitlivõistlustel pärast rasedust näidanud head minekut ning Öberg jälgib tema tegemisi suure huviga.

"Sarahi moodi sportlane on suurepärane eeskuju. On hea näha, et on inimesi, kes näitavad, et pärast lapse saamist on võimalik endisele tasemele tagasi jõuda," sõnas Öberg.

Öberg loodab, et emaks saamine ei tähenda tema karjääri lõppu, vaid võib sellele hoopis uut hoogu anda. Ta ei välista, et pere loomine aitab tal tippspordis jätkata isegi kauem, kui ta seni kavatses.

"Olümpiamängudeni on veel palju aega, aga kui kõik läheb hästi, võib see olla üks võimalus jätkata kauem, kui ma muidu oleksin tahtnud," rääkis Öberg.

"Ma ei anna praegu alla, sest tahan pere luua," lisas ta.