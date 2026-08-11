Eesti noortekoondis alistas Soome arengumeeskonna

Eesti U16 koondist ootab järgmisena ees septembrikuine kolme riigi turniir, kus kohtutakse 14. juunil Põhja-Iirimaaga ning kaks päeva hiljem Soomega. Mängud toimuvad Põhja-Iirimaal.

Ehkki Eestil oli 120 minuti vältel mitu väga head väravavõimalust, piisas võiduks lõpuks ühest väravast. Bogdan Limarenko tegi paremal äärel suurepärase eeltöö, mängides end mitmest mängijast mööda, ning andis seejärel söödu värava ette, kust kaptenipaela kandnud Hugo Paade palli võrku saatis.

Soome Tulevik on sealse jalgpalliliidu poolt kokku pandud arengumeeskond, kuhu kuuluvad hilisema arenguga, ent suure tulevikupotentsiaaliga noormängijad. Treeningmatš koosnes neljast 30-minutilisest veerandajast, kirjutab jalgpall.ee .

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: