X!

TÄNA OTSE | "Võimlas" tuleb juttu sportlaste suurest tiitlivõistluste nädalast

Varia
Varia

Vikerraadio teisipäevases spordisaates "Võimla" võtavad Anu Säärits, Kristjan Kalkun ja Johannes Vedru ette suurte tiitlivõistluste nädala, kus Pariisis selgitatakse ujumise ja Birminghamis kergejõustiku Euroopa meistreid.

Pariisis jagavad Euroopa meistritiitleid basseiniujujad, Birminghamis teevad sama kergejõustiklased. Eestil on omad lootused mõlemal EM-il.

Räägime ka Eesti noorsportlaste edukast nädalast. Kergejõustiku juunioride MM-ilt võideti kolm hõbemedalit, sõudmise U-19 vanuseklassis tuli Eestisse lausa maailmameistritiitel.

Jalgpalli UEFA Konverentsiliigas tuli nii Paidel kui Floral tunnistada vastase paremust. Florat ei maksa Andorra meistri vastu siiski veel maha kanda.

"Võimla" ootab ka kuulajate panust. Igal nädalal palume kuulajatel kaasa rääkida ühel teemal, mida saates pikemalt käsitleme. Seekord küsime, kas Eesti koondisel õnnestub võita kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel medal.

Koguneme "Võimlas" teisipäeviti kell 10.05.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

viimased uudised

08:12

TÄNA OTSE | "Võimlas" tuleb juttu sportlaste suurest tiitlivõistluste nädalast

07:50

TÄNA OTSE | Henri Sai teeb Birminghamis tiitlivõistluste debüüdi

00:00

Amy Hunt tuli kodupubliku eest 100 m jooksu Euroopa meistriks Uuendatud

10.08

Otsustaval hetkel raami vahele jäänud kett rikkus Suppi võistluse

10.08

Maasik EM-i esitusest: taandareng pidi ka areng olema

10.08

FOTOD | Kuldsed sõudjad jõudsid kodumaale Uuendatud

10.08

Vagul hoiab suusahüppajate suvises sarjas viiendat positsiooni

10.08

Iir ja Apri võitsid U-20 MM-il hõbemedali Uuendatud

10.08

Tribuntsov viis rekordi uude sekundisse, aga finaali ei saanud Uuendatud

10.08

ETV spordisaade, 10. august

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

00:00

Amy Hunt tuli kodupubliku eest 100 m jooksu Euroopa meistriks Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

09.08

Suri Lionel Messi isa ja agent

10.08

Kivikas kordas EM-il Eesti rekordit, aga poolfinaali ei pääsenud

10.08

Adam Kelly ja Viola Hambidge EM-il edasi ei saanud

10.08

Kolmandik Liverpoolist võib minna müügiks

10.08

Iir ja Apri võitsid U-20 MM-il hõbemedali Uuendatud

10.08

Tribuntsov viis rekordi uude sekundisse, aga finaali ei saanud Uuendatud

10.08

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

10.08

Kaugushüppe valitseva maailmameistri EM lõppes kiire vigastusega

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo