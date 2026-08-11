TÄNA OTSE | "Võimlas" tuleb juttu sportlaste suurest tiitlivõistluste nädalast

Vikerraadio teisipäevases spordisaates "Võimla" võtavad Anu Säärits, Kristjan Kalkun ja Johannes Vedru ette suurte tiitlivõistluste nädala, kus Pariisis selgitatakse ujumise ja Birminghamis kergejõustiku Euroopa meistreid.

Pariisis jagavad Euroopa meistritiitleid basseiniujujad, Birminghamis teevad sama kergejõustiklased. Eestil on omad lootused mõlemal EM-il.

Räägime ka Eesti noorsportlaste edukast nädalast. Kergejõustiku juunioride MM-ilt võideti kolm hõbemedalit, sõudmise U-19 vanuseklassis tuli Eestisse lausa maailmameistritiitel.

Jalgpalli UEFA Konverentsiliigas tuli nii Paidel kui Floral tunnistada vastase paremust. Florat ei maksa Andorra meistri vastu siiski veel maha kanda.

"Võimla" ootab ka kuulajate panust. Igal nädalal palume kuulajatel kaasa rääkida ühel teemal, mida saates pikemalt käsitleme. Seekord küsime, kas Eesti koondisel õnnestub võita kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel medal.

Koguneme "Võimlas" teisipäeviti kell 10.05.