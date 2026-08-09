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Taani väravavaht osutus Inglismaal läbimatuks müüriks

Jalgpall
Lukas Jensen
Lukas Jensen Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli liigakarikasarjas tegi suurepärase tagasitulekumängu taanlasest väravavaht Lukas Jensen, kelle penaltitõrjed aitasid tema koduklubi Millwalli järgmisesse ringi.

Millwall kohtus liigakarikasarja avaringis võõrsil teise Inglismaa esiliigaklubi Queens Park Rangersiga. Jensen tuli väravapostide vahele esimest korda pärast 2025. aasta aprilli, sest pärast seda on saatnud teda pidevad vigastused.

Pärastlõuna kujunes suurepäraseks. Mängu normaalaeg lõppes 1:1 viigiga, aga järgnenud penaltiseerias tõrjus Jensen kõik neli vastaste sooritust. Viiendat ei läinudki vaja, sest Millwalli neljast lööjast kaks polnud eksinud ja sellest edasipääsuks piisas.

"See on unistuste stsenaarium," lausus 27-aastane puurilukk pärast kohtumist BBC-le. "Olen seda oma peas juba väga pikalt ette kujutanud. Mõtlen eelnevalt, et kui asi läheb penaltite peale, siis olen võimeline meeskonda aitama ja kangelaseks tõusma. Ja noh, läks üsna hästi!"

Jensen kuulus hooajal 2019/2020 ka kõrgliigatiimi Burnley nimekirja, aga siis väljakule ei saanud. Enne 2024. aastal Millwalliga liitumist pallis ta mitmete madalamate liigade klubides ja sealhulgas isegi Islandi esiliigas.

Toimetaja: Siim Boikov

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