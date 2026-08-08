Derbimängu järel puhkenud inetused tõid fännidele pikad mängukeelud

Eelmise hooaja lõunaranniku derbi Southamptoni ja Portsmouthi vahel väljus kontrolli alt, kui fännid loopisid rakette, lõhkusid tribüünil istmeid ning said seetõttu aastateks mängukeelud.

Pingeline kohtumine lõppes 1:1 viigiga, kuid mängujärgsed sündmused tõid kaasa tõsisemad tagajärjed, kui fännid hakkasid üksteise suunas lisaks rakettidele loopima ka pudeleid ja münte ning rebisid tribüünilt istmeid, vahendab soccernet.ee.

Juhtunuga seoses sai süüdistuse 12 pealtvaatajat, kellest kümme olid Southamptoni poolehoidjad. Enamikule kehtib kolmeaastane keeld, kuid kolm Southamptoni fänni, kes tunnistasid end süüdi kriminaalse kahju tekitamises ja rakettide loopimises, said viie aasta pikkuse staadionikeelu.

Mängu politseioperatsiooni eest vastutanud Simon Dodds ütles, et karistatud fännid otsustasid teadlikult mängujärgses vägivallas osaleda.

"Kui enamik fänne lahkus rahulikult, siis see seltskond hakkas istmeid lõhkuma ja viskas vastasfännide pihta kõike, mis kätte sattus," vahendas Portsmouth News.

Varem on sama kohtumisega seoses karistada saanud veel kolm toetajat – kaks Portsmouthi fänni said nelja- ja kolmeaastase staadionikeelu, ühele Southamptoni poolehoidjale määrati kolmeaastane keeld ja rahatrahv pärast seda, kui ta viskas väljakule kargu.

Portsmouthi uus hooaeg algab laupäeval liigakarika võõrsilmänguga West Ham Unitedi vastu, kui kohtumises teeb ametliku debüüdi uues koduklubi eest ka Eesti koondise poolkaitsja Rocco Robert Shein.

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