Inglismaa jalgpallikoondislane peab kohtu ette astuma

30-aastane Toney kehastus löömameheks eelmise aasta detsembris ühes Londoni ööklubis. Talle esitati süüdistus kallaletungis, mille käigus tekitas kannatanule kehavigastusi.

"Ivan on süüdistusest teadlik. Kuigi see tuli talle suure šokina, ootab ta võimalust oma nimi kohtus puhtaks pesta," kommenteeris jalgpalluri esindaja BBC-le. Toney peab Londonis Westminsteri kohtu ette astuma 24. septembril.

Toney kuulus MM-finaalturniiril Inglismaa koondise koosseisu ning pääses turniiri jooksul väljakule kahes mängus. Klubijalgpallis esindab ta Saudi Araabia kõrgliigaklubi Al-Ahlit.