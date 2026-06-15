Uruguay süüdistab FIFA-t MM-i avamängu eel tekkinud reisikaoses

Marcelo Bielsa juhendatav koondis pidi pühapäeva hommikul lendama Cancunist Lõuna-Floridasse, kuid lennu väljumiseks vajalikud dokumendid ei olnud õigeks ajaks korras. Seetõttu tühistati esialgne lend täielikult. FIFA organiseeris seejärel asenduslennu, kuid ka selle väljumine hilines.

Viivituste tõttu jõudsid Uruguay peatreener Bielsa ja kapten Jose Maria Gimenez Miami Gardensis toimuma pidanud mängueelsele pressikonverentsile planeeritust mitu tundi hiljem.

Bielsa püüdis hilinemise mõju vähendada. "Lend ei tekitanud probleeme," sõnas kogenud juhendaja. Gimenez kirjeldas olukorda aga märksa otsekohesemalt. "See oli keeruline, aga kasutasime aega hotellis puhkamiseks ning jõudsime lihtsalt hiljem kohale," ütles Atletico Madridi keskkaitsja.

AUF teatas, et meeskonna väljumine Mehhikost lükkus edasi põhjustel, mis ei sõltunud Uruguay alaliidust. Hiljem kinnitas AUF-i pressiesindaja, et nende hinnangul lasub vastutus tekkinud olukorra eest FIFA-l, kes vastutab MM-il osalevate koondiste reisikorralduse eest.

Uruguay treenis enne turniiri kaks nädalat kodumaal Montevideos ning veetis viimase nädala Mehhiko kuurortlinnas Playa del Carmenis. Pühapäeval pärast hommikust treeningut Cancuni lennujaama jõudes said mängijad teada, et planeeritud lend ei saa väljuda.

Lisaks Uruguay reisimuredele on Iraanil olnud raskusi osa taustajõududele USA viisade saamisega ning Ghana poolkaitsja Thomas Partey ei saanud Kanada viisat, mis jätab ta eemale koondise avamängust Panama vastu.

Lisaks uruguay reisimuredele on iraanil olnudradskusi osa taustajõudude USA viisade saamisega ning ghana poolkaitsjha Thomas Partey ei saanud Kanada viisat.

Uruguay kohtub Saudi Araabiaga H-alagrupi avamängus teisipäeval kell 01.00.