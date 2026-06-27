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Karmi käega Bielsa lahkus Uruguay koondise juurest: ma ei jäta midagi maha

Jalgpalli MM
Marcelo Bielsa Uruguay ja Hispaania mängus.
Marcelo Bielsa Uruguay ja Hispaania mängus. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpalli MM

Marcelo Bielsa lahkus Uruguay koondise peatreeneri kohalt pärast ebaõnnestunud MM-i. Kahekordne maailmameister jäi teist turniiri järjest pidama juba alagrupis.

Uruguay kaotas viimases alagrupimängus Hispaaniale 0:1 ning lõpetas turniiri vaid kahe punktiga. Pärast kohtumist võttis 70-aastane argentiinlane kogu vastutuse enda peale.

"Mina olen selle pettumuse eest vastutav. Kui minu aega Uruguay koondises meenutatakse, siis see on periood, mis ei jätnud midagi maha. Ma ei jäta Uruguay jalgpallile midagi, sest tulemusi ei tulnud," ütles Bielsa.

 Uruguay jaoks muutis kaotuse eriti valusaks Fernando Muslera eksimus. 40-aastane väravavaht eksis Hispaania võiduvärava eel ning jäi vaheajal riietusruumi. Bielsa sõnul otsustas Muslera ise, et ei jätka mängu.

Bielsa asus Uruguay koondist juhendama pärast 2022. aasta maailmameistrivõistlusi. Algus oli paljulubav. MM-valikmängudes alistati nii Argentina kui ka Brasiilia, kuid viimase kahe aasta jooksul muutusid tulemused järjest kehvemaks.

Argentiinlast tuntakse kui väga nõudlikku treenerit. Hüüdnimi "El Loco" ehk "Hull" viitab tema kompromissitule juhtimisstiilile, karmidele treeningutele ja põhjalikule ettevalmistusele. Bielsa nõuab mängijatelt maksimaalset pühendumist ning ootab, et tema mänguplaanist peetakse rangelt kinni.

Kuigi selline lähenemine on toonud talle edu, on see tekitanud ka pingeid riietusruumis. Mullu kritiseeris Uruguay kõigi aegade parim väravakütt Luis Suarez avalikult Bielsa juhtimisstiili, öeldes, et koondiselaagris valitses pingeline õhkkond

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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