Suri Itaalia jalgpallilegend Franco Baresi

"Kogu AC Milani ajalugu leinab Franco Baresi lahkumist. Tema eeskuju ja väärikus jäävad igaveseks klubi DNA-sse, täpselt nagu tema legendaarne number kuus," kirjutas AC Milan ühismeedias.

Mullu teatas Milan, et klubi auesimehe asetäitjana tegutsenud Baresi läbis kopsusõlme eemaldamise operatsiooni ning jätkas taastusravi vähiravi spetsialisti juhendamisel. Tänavu veebruaris osales ta Milano-Cortina taliolümpiamängude avatseremoonial olümpiatule kandjana koos oma kauaaegse rivaali Giuseppe Bergomiga.

Baresi kuulus terve oma 20 aastat kestnud profikarjääri jooksul AC Milani ridadesse. Selle aja jooksul võitis ta kuus Itaalia meistritiitlit, kolm Euroopa karikat ning kandis 15 hooaega meeskonna kaptenipaela. Karjääri lõpetas Baresi 1997. aastal, misjärel külmutas AC Milan tema legendaarse särginumbri 6.

Itaalia koondise eest pidas Baresi 81 kohtumist. Ta kuulus 1982. aastal maailmameistriks tulnud meeskonda ning viis kaptenina Itaalia ka 1994. aasta MM-finaali, kus jäädi penaltiseerias alla Brasiiliale. Vaid 25 päeva pärast põlveoperatsiooni mängis ta selles finaalis kõik 120 minutit.