Ruben Amorimist sai AC Milani peatreener

41-aastane Amorim alustas treenerikarjääri 2018. aastal ning tõusis kiiresti Euroopa hinnatumate noorte juhendajate sekka.

Milani omanikfirma RedBird Capital Partnersi tegevpartner Gerry Cardinale sõnas, et klubi on Amorimi tööd aastaid jälginud ning temas nähakse treenerit, kelle mängufilosoofia sobib hästi Milani tulevikuvisiooniga.

"Ta on üks Euroopa uue põlvkonna innovaatilisemaid treenereid. Tema meeskondi iseloomustavad pallivaldamine, kõrge pressing ja selge taktikaline identiteet," ütles Cardinale.

Amorim tunnistas, et Milani juhendamine on olnud üks tema karjääri suurtest eesmärkidest.

"Tean väga hästi, mida AC Milan tähendab – selle ajalugu, prestiiži ja erakordset fännibaasi. Võtan selle väljakutse vastu suure uhkuse ja entusiasmiga," lausus portugallane.

Amorim vahetab ametis välja Massimiliano Allegri, kelle käe all lõpetas Milan Serie A hooaja viiendana ning jäi seetõttu Meistrite liiga kohata

Enne Milaniga liitumist töötas Amorim Manchester Unitedi peatreenerina, kuid tema ametiaeg lõppes tänavu jaanuaris. Portugallane vallandati pärast keerulist perioodi, mille jooksul langes United Premier League'is 15. Kohale, mis on klubi nõrgim tulemus kõrgliiga ajastul. Lahkumisele eelnesid ka Amorimi kriitilised kommentaarid klubi olukorra kohta.

Vaatamata sellele Inglismaal näeb Milani juhtkond Amorimis endiselt üht Euroopa perspektiivikamat treenerit. Portugallase edu Sportingus, kus ta võitis kaks meistritiitlit, ning tema ründav 3-4-3 mängusüsteem olid peamised põhjused, miks Milan otsustas tema kasuks.



Huvitava kokkusattumusena kohtub Amorim juba hooajaeelses kontrollmängus oma endise klubiga, kui Milan mängib 15. augustil sõpruskohtumises Manchester Unitediga.