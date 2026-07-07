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Juventus nimetas ametisse uue jalgpallijuhi

Jalgpall
Frederic Massara
Frederic Massara Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Itaalia jalgpalliklubi Juventus FC nimetas uueks jalgpallijuhiks Frederic Massara, kes hakkab vastutama meeste jalgpallidivisjoni juhtimise ja arendamise eest.

Massara hakkab juhtima ja arendama klubi meeste jalgpallidivisjoni ning vastutab spordistrateegia elluviimise eest koostöös spordidirektori Marco Ottoliniga. Uues ametis allub ta otse tegevjuhile Giovanni Carnevalile.

Massara on üks Itaalia hinnatumaid jalgpallijuhte, kes on varem töötanud muu hulgas AC Milan ja AS Roma juhtkonnas.

Lisaks sai endine Juventuse kapten Giorgio Chiellini klubi juhtkonnas uue ametikoha. Klubiasjade juhina hakkab ta esindama Juventust ning arendama suhteid spordiorganisatsioonide, institutsioonide ja teiste strateegiliste partneritega nii Itaalias kui ka rahvusvahelisel tasandil.

"Meil on hea meel tervitada Fredericut Bianconeri perekonnas. Tema asjatundlikkus ja põhjalikud jalgpallialased teadmised on klubile suureks lisaväärtuseks," ütles Juventuse tegevjuht Giovanni Carnevali.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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