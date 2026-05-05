Skriko edust: kasvasime laagris meeskonnaks, kes võitles iga litri pärast

Eesti jäähokikoondis pidi maailmameistrivõistluste esimese divisjoni B-grupi viimases mängus tunnistama Hiina paremust. Turniirivõit annab Eestile võimaluse mängida järgmisel aastal tase kõrgemal.

Eesti jäähokikoondis võitis Hiinas peetud MM-võistluste esimese divisjoni B-grupi turniiril viiest mängust neli ning sai turniiri lõpus esmakordselt kätele tõsta võidukarika. Peatreener Petri Skriko hinnangul aitas meil järgmiseks kevadeks tase kõrgemale tõusta kogu meeskonna tugev ja ühtlane panus.

"Kõik neli kolmikut viskasid väravaid. Me kasvasime treeninglaagris Lõuna-Koreas meeskonnaks, kes võitles ühiselt iga litri pärast. Me hoidsime kinni mänguplaanist, mille ühiselt tekitasime ja mängijad täitsid seda hästi," kommenteeris Skriko kohtumise järel.

Turniiri parimaks ründajaks nimetati David Timofejev, kelle arvele jäi kuus väravat ja kolm tulemuslikku söötu. Turniiri viimases mängus Hiinaga oli just 19-aastane ründaja see, kes 0:3 kaotusseisus oli oma meisterliku sooritusega Eesti esimese värava autoriks. Viimasel kolmandikul tasakaalustas Eesti seisu, kui esimese väravani meeste koondises jõudis kaitsja Niklas Sildre ja oma turniiri kolmanda värava viskas Mark Viitanen.

"Ma arvan, et turniiri parima meeskonna tegi meist riietusruumisisene hea õhkkond. Me oskasime üksteisega kokku mängida, oleme pikalt mänginud omavahel. Ja lõime palju väravaid!" sõnas Sildre.

Lisaajale läinud mängu võitja otsustasid karistusvisked, kus Eesti särgis jõudsid sihile Maksim Burkov ja Mark Viitanen. Hiina realiseeris kolm karistusviset ja võitis mängu 4:3.

