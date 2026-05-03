Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis
Eesti meeste jäähokikoondis jätkas Hiinas toimuvat esimese divisjoni B-grupi MM-turniiri suurepäraselt, kui teenis Rumeenia üle raske, aga vägeva võidu. Sellega kindlustas Eesti ühtlasi edasipääsu MM-i esimese divisjoni A-gruppi.
Shenzenis toimunud MM-il esimesed kolm kohtumist võitnud Eesti jätkas ka Rumeenia vastu oma vägevat hoogu, kui Mark Viitanen pärast pooltteist minutit Robert Arraku eeltöö realiseeris. Teise kolmandiku alguses jõudis Rumeenia aga Balazs Gajdo väravast taas viigini.
Teine periood kujunes äärmiselt füüsiliseks ning viga said Eesti puurilukk Conrad Mölder ja Erik Potšinok, kes viidi areenilt kohalikku haiglasse. Mölder sai õnneks mängu jätkata ning tegi mitmel korral suurepärast tööd, et viigiseisu säilitada.
Väravalisa ei tulnud kergelt, aga kaks minutit enne mängu lõppu saatis Viitanen teist korda litri rumeenlaste väravasse ning viis Eesti taaskord juhtima. Rumeenia jättis viigiväravat jahtides oma värava tühjaks ning Kristjan Kombe kasutas võimaluse ära, vormistades Eestile vägeva 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) võidu.
Sellega kindlustas Eesti jäähokikoondis ühtlasi koha järgmise aasta MM-i esimese divisjoni A-grupis. Tänavu mängivad selles grupis Kasahstan, Prantsusmaa, Ukraina, Jaapan, Poola ja Leedu.
Viitanen, Kombe ning kahele väravale eeltööd teinud Robert Arrak kogusid kaks resultatiivsuspunkti, väravasöödu said kirja veel David Timofejev ja Morten Arantez Jürgens. Väravavaht Mölder tõrjus 20 viset.
Eestlased mängivad teisipäeval veel võõrustaja Hiinaga.
Enne mängu:
Eesti koondis on Shenzenis suurepärases hoos olnud ning võitnud oma esimesed kolm kohtumist, alistades Hispaania 12:2, Hollandi 5:1 ning Lõuna-Korea 4:2. Alagrupis ollakse üheksa punktiga esikohal, pühapäevane vastane Rumeenia on kahe võidu ja ühe lisaajal kaotusega kogunud seitse punkti ning jätkab teisel tabelireal.
Rumeenia alistas oma esimeses kohtumises Hollandi 7:0, aga sai siis Hiinalt lisaajal 3:4 kaotuse. Kolmandas kohtumises teeniti Hispaania üle 4:1 võit.
Eesti koondis saavutas nii mullu kui ka tunamullu esimese divisjoni MM-il kolmanda koha. Võiduga kindlustaksid eestlased ühtlasi turniiri võidu ning edasipääsu MM-i A-gruppi.
Eesti koondis MM-il:
VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST
KAITSJAD
Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST
RÜNDAJAD
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Maksim BURKOV (02.06.2006) - HC Dukla Jihlava CZE
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST
Peatreener: Petri SKRIKO FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA EST
Tehnik: Toomas REBANE EST
Meedia: Elo KULLA EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST
Toimetaja: ERR Sport