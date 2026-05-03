Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis

Eesti meeste jäähokikoondis jätkas Hiinas toimuvat esimese divisjoni B-grupi MM-turniiri suurepäraselt, kui teenis Rumeenia üle raske, aga vägeva võidu. Sellega kindlustas Eesti ühtlasi edasipääsu MM-i esimese divisjoni A-gruppi.

Shenzenis toimunud MM-il esimesed kolm kohtumist võitnud Eesti jätkas ka Rumeenia vastu oma vägevat hoogu, kui Mark Viitanen pärast pooltteist minutit Robert Arraku eeltöö realiseeris. Teise kolmandiku alguses jõudis Rumeenia aga Balazs Gajdo väravast taas viigini.

Teine periood kujunes äärmiselt füüsiliseks ning viga said Eesti puurilukk Conrad Mölder ja Erik Potšinok, kes viidi areenilt kohalikku haiglasse. Mölder sai õnneks mängu jätkata ning tegi mitmel korral suurepärast tööd, et viigiseisu säilitada.

Väravalisa ei tulnud kergelt, aga kaks minutit enne mängu lõppu saatis Viitanen teist korda litri rumeenlaste väravasse ning viis Eesti taaskord juhtima. Rumeenia jättis viigiväravat jahtides oma värava tühjaks ning Kristjan Kombe kasutas võimaluse ära, vormistades Eestile vägeva 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) võidu.

Sellega kindlustas Eesti jäähokikoondis ühtlasi koha järgmise aasta MM-i esimese divisjoni A-grupis. Tänavu mängivad selles grupis Kasahstan, Prantsusmaa, Ukraina, Jaapan, Poola ja Leedu.

Viitanen, Kombe ning kahele väravale eeltööd teinud Robert Arrak kogusid kaks resultatiivsuspunkti, väravasöödu said kirja veel David Timofejev ja Morten Arantez Jürgens. Väravavaht Mölder tõrjus 20 viset.

Eestlased mängivad teisipäeval veel võõrustaja Hiinaga.

Enne mängu:

Eesti koondis on Shenzenis suurepärases hoos olnud ning võitnud oma esimesed kolm kohtumist, alistades Hispaania 12:2, Hollandi 5:1 ning Lõuna-Korea 4:2. Alagrupis ollakse üheksa punktiga esikohal, pühapäevane vastane Rumeenia on kahe võidu ja ühe lisaajal kaotusega kogunud seitse punkti ning jätkab teisel tabelireal.

Rumeenia alistas oma esimeses kohtumises Hollandi 7:0, aga sai siis Hiinalt lisaajal 3:4 kaotuse. Kolmandas kohtumises teeniti Hispaania üle 4:1 võit.

Eesti koondis saavutas nii mullu kui ka tunamullu esimese divisjoni MM-il kolmanda koha. Võiduga kindlustaksid eestlased ühtlasi turniiri võidu ning edasipääsu MM-i A-gruppi.

Eesti koondis MM-il:

VÄRAVAVAHID

Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA

Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST

KAITSJAD

Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE

Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA

Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST

Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE

Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST

Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST

RÜNDAJAD

David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN

Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA

Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN

Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST

Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA

Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL

Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR

Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE

Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST

Maksim BURKOV (02.06.2006) - HC Dukla Jihlava CZE

Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST

Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL

Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST

Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST

Peatreener: Petri SKRIKO FIN

Treener: Kaupo KALJUSTE EST

Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN

Peamänedžer: Jüri ROOBA EST

Tehnik: Toomas REBANE EST

Meedia: Elo KULLA EST

Füsioterapeut: Siret KALBUS EST

Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST