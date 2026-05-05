X!

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale

Eesti koondis
{{1777967280000 | amCalendar}}
Eesti - Hiina jäähoki esimese divisjoni B-grupi MM-turniiril
Eesti - Hiina jäähoki esimese divisjoni B-grupi MM-turniiril Autor/allikas: IIHF
Eesti koondis

Juba varem edasipääsu taganud Eesti jäähokikoondis lõpetas esimese divisjoni B-grupi MM-turniiri mänguga võõrustajariigi Hiina vastu. Normaal- ja lisaaeg lõppes 3:3 viigiga (0:2, 1:1, 2:0), Hiina tabas seejärel kolm karistusviset Eesti kahe vastu.

Võõrustajad alustasid turniiri viimast kohtumist väga hästi, kui Hou Yuyang viis Hiina viiendal minutil juhtima ning Yu Jilong suurendas kodumeeskonna edu 16. minutil kaheväravaliseks.

Kaks minutit pärast teise kolmandiku algust viskas Hou juba hiinlaste kolmanda värava, aga Eesti suutis 0:3 kaotusseisust edukalt välja tulla: David Timofejev tabas esimest korda 32. minutil, Niklas Sildre vähendas siis 49. minutil ning vaid 23 sekundit hiljem tõi Mark Viitanen tabloole viigiseisu.

Ülejäänud normaalajal ja ka lisaajal rohkem väravaid ei visatud ning nii selgus kohtumise võitja karistusvisetega. Eesti poolelt tegid skoori Maksim Burkov ja Mark Viitanen, normaal- ja lisaaja jooksul 39 eestlaste pealeviset tõrjunud 17-aastane Hiina väravavaht Tu Yueran (Eric Tu) pareeris ülejäänud kolm karistusviset ning Hiina tabas ise kolm korda.

Eesti kogus turniiril 13 punkti ja teenis esikoha, teisipäevane võit andis Hiinale kodusel MM-il teise koha. Viimase mängu parimaks nimetati Eesti väravavaht Conrad Mölder, kes valiti ka Eesti koondise turniiri parimaks. Timofejev valiti veel ka MM-turniiri parimaks ründajaks.

Enne mängu:

Eesti koondis võitis eelnevad neli mängu kokku väravate vahega 24:6 ning kindlustas võiduga Rumeenia üle turniiri võidu ja edasipääsu esimese divisjoni A-gruppi.

Hiina kaotas avamängus Lõuna-Koreale 4:7, kuid alistas seejärel Rumeenia (lisaajal 4:3), Hollandi (6:3) ja Hispaania (3:0).

Möödunud aastal toimunud esimese divisjoni B-grupi turniiril sai Eesti Hiina üle kindla 5:0 võidu.

Eesti koondis MM-il:

VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST

KAITSJAD
Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST

RÜNDAJAD
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Maksim BURKOV (02.06.2006) - HC Dukla Jihlava CZE
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST

Peatreener: Petri SKRIKO FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA EST
Tehnik: Toomas REBANE EST
Meedia: Elo KULLA EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

jäähokiuudised

17:58

VIDEO | Eesti hokikoondis tähistas Hiinas rõõmsalt MM-turniiri võitu

17:35

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale Uuendatud

11:15

Hurricanes pani Flyersi teist korda paika

08:05

VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

04.05

Avalanche ja Wild alustasid teist ringi väravatesajuga

03.05

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis

03.05

U-18 vanuseklassi jäähoki maailmameistriks tuli Rootsi

03.05

Hurricanes alustas Stanley karikavõistluste veerandfinaali kindla võiduga

02.05

Rooba ja KooKoo võitsid finaalseeria avamängu

02.05

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed

02.05

Buffalo Sabres jõudis üle aastate Stanley karika teise ringi

02.05

Eesti hokinoored lõpetasid MM-turniiri kenal noodil

01.05

Wild pääses pika ootuse järel edasi: meie fännid nutsid

30.04

Eesti hokinoored avasid kodusel MM-il võiduarve

30.04

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

17:32

Eesti kurlingukoondis alustab MM-i kvalifikatsiooniturniiri

16:27

Tallinna lipujalgpallivõistkond võitis Soomes toimunud turniiri

15:40

Neidude jalgpallikoondis alistas Usbekistani penaltiseerias

15:07

Eesti koondis tõi EM-ilt koju 31 medalit

14:46

EOK vastus: valimiste toimumisaja muutmine on võimalik ainult täiskogu otsusega

14:04

ROK näitab e-spordile punast tuld

13:16

Mäeuibo sõitis tugevas konkurentsis välja kõrge koha

12:38

Hearts on lähedal saavutusele, milleni küündis viimati Fergusoni Aberdeen

12:00

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

11:32

KUULA | Kas jäähokikoondis on praegu rahvuskoondistest kõige tugevamal tasemel?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo