A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale

Võõrustajad alustasid turniiri viimast kohtumist väga hästi, kui Hou Yuyang viis Hiina viiendal minutil juhtima ning Yu Jilong suurendas kodumeeskonna edu 16. minutil kaheväravaliseks.

Kaks minutit pärast teise kolmandiku algust viskas Hou juba hiinlaste kolmanda värava, aga Eesti suutis 0:3 kaotusseisust edukalt välja tulla: David Timofejev tabas esimest korda 32. minutil, Niklas Sildre vähendas siis 49. minutil ning vaid 23 sekundit hiljem tõi Mark Viitanen tabloole viigiseisu.

Ülejäänud normaalajal ja ka lisaajal rohkem väravaid ei visatud ning nii selgus kohtumise võitja karistusvisetega. Eesti poolelt tegid skoori Maksim Burkov ja Mark Viitanen, normaal- ja lisaaja jooksul 39 eestlaste pealeviset tõrjunud 17-aastane Hiina väravavaht Tu Yueran (Eric Tu) pareeris ülejäänud kolm karistusviset ning Hiina tabas ise kolm korda.

Eesti kogus turniiril 13 punkti ja teenis esikoha, teisipäevane võit andis Hiinale kodusel MM-il teise koha. Viimase mängu parimaks nimetati Eesti väravavaht Conrad Mölder, kes valiti ka Eesti koondise turniiri parimaks. Timofejev valiti veel ka MM-turniiri parimaks ründajaks.

Enne mängu:

Eesti koondis võitis eelnevad neli mängu kokku väravate vahega 24:6 ning kindlustas võiduga Rumeenia üle turniiri võidu ja edasipääsu esimese divisjoni A-gruppi.

Hiina kaotas avamängus Lõuna-Koreale 4:7, kuid alistas seejärel Rumeenia (lisaajal 4:3), Hollandi (6:3) ja Hispaania (3:0).

Möödunud aastal toimunud esimese divisjoni B-grupi turniiril sai Eesti Hiina üle kindla 5:0 võidu.

Eesti koondis MM-il:

VÄRAVAVAHID

Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA

Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST

KAITSJAD

Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE

Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA

Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST

Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE

Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST

Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST

RÜNDAJAD

David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN

Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA

Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN

Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST

Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA

Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL

Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR

Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE

Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST

Maksim BURKOV (02.06.2006) - HC Dukla Jihlava CZE

Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST

Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL

Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST

Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST

Peatreener: Petri SKRIKO FIN

Treener: Kaupo KALJUSTE EST

Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN

Peamänedžer: Jüri ROOBA EST

Tehnik: Toomas REBANE EST

Meedia: Elo KULLA EST

Füsioterapeut: Siret KALBUS EST

Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST