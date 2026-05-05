A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale
Juba varem edasipääsu taganud Eesti jäähokikoondis lõpetas esimese divisjoni B-grupi MM-turniiri mänguga võõrustajariigi Hiina vastu. Normaal- ja lisaaeg lõppes 3:3 viigiga (0:2, 1:1, 2:0), Hiina tabas seejärel kolm karistusviset Eesti kahe vastu.
Võõrustajad alustasid turniiri viimast kohtumist väga hästi, kui Hou Yuyang viis Hiina viiendal minutil juhtima ning Yu Jilong suurendas kodumeeskonna edu 16. minutil kaheväravaliseks.
Kaks minutit pärast teise kolmandiku algust viskas Hou juba hiinlaste kolmanda värava, aga Eesti suutis 0:3 kaotusseisust edukalt välja tulla: David Timofejev tabas esimest korda 32. minutil, Niklas Sildre vähendas siis 49. minutil ning vaid 23 sekundit hiljem tõi Mark Viitanen tabloole viigiseisu.
Ülejäänud normaalajal ja ka lisaajal rohkem väravaid ei visatud ning nii selgus kohtumise võitja karistusvisetega. Eesti poolelt tegid skoori Maksim Burkov ja Mark Viitanen, normaal- ja lisaaja jooksul 39 eestlaste pealeviset tõrjunud 17-aastane Hiina väravavaht Tu Yueran (Eric Tu) pareeris ülejäänud kolm karistusviset ning Hiina tabas ise kolm korda.
Eesti kogus turniiril 13 punkti ja teenis esikoha, teisipäevane võit andis Hiinale kodusel MM-il teise koha. Viimase mängu parimaks nimetati Eesti väravavaht Conrad Mölder, kes valiti ka Eesti koondise turniiri parimaks. Timofejev valiti veel ka MM-turniiri parimaks ründajaks.
Enne mängu:
Eesti koondis võitis eelnevad neli mängu kokku väravate vahega 24:6 ning kindlustas võiduga Rumeenia üle turniiri võidu ja edasipääsu esimese divisjoni A-gruppi.
Hiina kaotas avamängus Lõuna-Koreale 4:7, kuid alistas seejärel Rumeenia (lisaajal 4:3), Hollandi (6:3) ja Hispaania (3:0).
Möödunud aastal toimunud esimese divisjoni B-grupi turniiril sai Eesti Hiina üle kindla 5:0 võidu.
Eesti koondis MM-il:
VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST
KAITSJAD
Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST
RÜNDAJAD
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Maksim BURKOV (02.06.2006) - HC Dukla Jihlava CZE
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST
Peatreener: Petri SKRIKO FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA EST
Tehnik: Toomas REBANE EST
Meedia: Elo KULLA EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST
