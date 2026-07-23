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Griezmann lõi MLS-i debüüdil värava

Jalgpall
Antoine Griezmann
Antoine Griezmann Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jalgpall

Prantsusmaa jalgpallitäht Antoine Griezmann tähistas oma debüüti USA kõrgliigas väravaga, aidates Orlando Cityl alistada MLS-i jätkumängus võõrsil San Jose Earthquakesi 4:0.

Griezmann liitus Orlandoga märtsis Madridi Atleticost, kuid tegi oma esimese liigamängu alles nüüd pärast Hispaania kõrgliiga hooaja lõppu. Debüüt õnnestus suurepäraselt, kui ta sai kirja ühe värava.

Orlando asus kohtumist juhtima juba seitsmendal minutil, kui David Brekalo suunas peaga võrku Eduard Atuesta karistuslöögi. Avapoolaja keskel kasvatas Ivan Angulo eduseisu 2:0-le, lüües oma esimese värava pärast 2024. aasta oktoobrit.

Teisel poolajal lisasid väravad Griezmann ja Brian Ojeda, vormistades Orlando City 4:0 võidu.

San Jose väravas tegi MLS-i debüüdi Šotimaa koondise puurilukk Angus Gunn, kes tõrjus kolm lööki. Hiljuti Nottingham Forestist lahkunud Gunn sõlmis Earthquakesiga lepingu juuli alguses.

Orlando väravavaht Maxime Crepeau tegi kohtumises seitse tõrjet ning hoidis nullimängu.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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