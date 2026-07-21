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Endine Premium liiga mängija suri 26-aastaselt

Jalgpall
Usalifa Jose Indi
Usalifa Jose Indi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Jalgpalli Premium liigas mängiv Harju Laagri teatas sotsiaalmeedias, et klubi endine poolkaitsja Usalifa Jose Indi suri vaid 26 aasta vanuselt.

Soccernet.ee kirjutab, et Portugali ajalehe O Minho teatel käis Indi esmaspäeva õhtul Portugalis Fafe linnas jooksuringil, kui teda tabas ootamatu terviserike ning ta kukkus südameseiskumise tõttu kokku. Mööduja kutsus abi, ent kohale jõudnud arstid ei suutnud tema elu päästa.

Indi kuulus sellel hooajal Harju esindusmeeskonna nimekirja, kuid vigastuste tõttu ei pääsenud Guinea poolkaitsja tänavu kordagi väljakule. 2023. aastal esmakordselt Harjuga liitunud Indi naasis klubisse 2025. aastal ning tema nimele jäi kokku 42 Premium liiga kohtumist ja üks värav.

"Kogu klubi jääb Ussat mäletama kui erakordselt lahket ja sooja inimest, kes andis väljakul alati endast kõik ning oli oma töökuse ja pühendumusega eeskujuks kogu meeskonnale," kirjutas Harju Laagri sotsiaalmeedias.

Toimetaja: Anders Nõmm

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