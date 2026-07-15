Prantsusmaal õitsele löönud Greenwoodi karjäär jätkub Türgis

Uudisest teatas Fenerbahce ja lisas, et üleminekutasu makstakse välja kolmes võrdses jaos kolme aasta jooksul. Samuti katab klubi kõik FIFA eeskirjadest tulenevad solidaarsusmaksed.

2024. aastal Marseille Olympique'iga liitunud Greenwood tegi seal eduka perioodi. Kahe hooaja jooksul mängis ta 66 kohtumist ja lõi 37 väravat.

Greenwood kasvas välja Manchester Unitedi süsteemist ja tegi mitu edukat hooaega ka esindusmeeskonna tasandil ning debüteeris 2020. aastal ka Inglismaa koondise särgis.

Tema karjääri takistas aga 2022. aastal esitatud vägistamise ja vägivallasüüdistus. 2023. aastal veebruaris süüdistustest loobuti, kuid Greenwood laenati hiljem välja Getafele ja lahkus aasta hiljem Manchester Unitedist jäädavalt.