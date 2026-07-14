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Eestlane määrati Malta rannajalgpalli koondise peatreeneriks

Jalgpall
Indrek Palm
Indrek Palm Autor/allikas: Malta Football Association
Jalgpall

Indrek Palm määrati Malta rannajalgpallikoondise peatreeneriks. Mängijana Eesti rannakoondises 53 mänguga 13 väravat löönud Palm sõlmis Malta alaliiduga kaheaastase lepingu.

Eestlase esimesed mängud uues ametis toimuvad juba sel nädalal Gruusias Batumis, kus Malta osaleb Euroliiga B-divisjoni valikturniiril. Rannajalgpallikoondiste maailma edetabelis paikneb Eesti 38. ja Malta 49. positsioonil, vahendab Soccernet.ee.

"Härra Palmi ametissenimetamine peegeldab jalgpalliliidu strateegilist pühendumust rannajalgpalli arendamisele läbi kogenud juhtimise, mängijate arendamise ja selge pikaajalise visiooni," kommenteeris Malta jalgpalliliidu saali- ja rannajalgpalli direktor Mark Marlow, vahendab Malta jalgpalliliidu saali- ja rannajalgpalli Facebooki leht.

"Tema asjatundlikkus ja pühendumus aitavad tugevdada koondist, edendades samal ajal spordiala jätkuvat kasvu kooskõlas Malta jalgpalliliidu arengustrateegiaga."

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

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