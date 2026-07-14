Eestlane määrati Malta rannajalgpalli koondise peatreeneriks

Eestlase esimesed mängud uues ametis toimuvad juba sel nädalal Gruusias Batumis, kus Malta osaleb Euroliiga B-divisjoni valikturniiril. Rannajalgpallikoondiste maailma edetabelis paikneb Eesti 38. ja Malta 49. positsioonil, vahendab Soccernet.ee.

"Härra Palmi ametissenimetamine peegeldab jalgpalliliidu strateegilist pühendumust rannajalgpalli arendamisele läbi kogenud juhtimise, mängijate arendamise ja selge pikaajalise visiooni," kommenteeris Malta jalgpalliliidu saali- ja rannajalgpalli direktor Mark Marlow, vahendab Malta jalgpalliliidu saali- ja rannajalgpalli Facebooki leht.

"Tema asjatundlikkus ja pühendumus aitavad tugevdada koondist, edendades samal ajal spordiala jätkuvat kasvu kooskõlas Malta jalgpalliliidu arengustrateegiaga."

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