X!

17 ametiühingut loobus pärast kokkulepet ühishagist FIFA vastu

Jalgpall
FIFA logo
FIFA logo Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Kokku 17 erinevat Euroopa jalgpallurite ametiühingut loobusid toetusest mullu rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) vastu algatatud ühishagis.

Tänavu juunis jõudsid FIFA ja ülemaailmne mängijate ametiühing FIFPRO kokkuleppele ehk sõlmiti 2031. aastani kehtiv vastastikuse mõistmise memorandum. See annab mängijatele ala juhtimise juures ametliku hääle ja loob kollektiivläbirääkimistel põhineva platvormi.

Mullu augustis algatas Hollandi fond Justice for Players FIFA vastu kohtuasja, kus sooviti kahjutasu umbes 100 000 mängijale. Fond tugines seejuures Euroopa Kohtu varasemale otsusele, mille järgi piirasid FIFA üleminekuregulatsioonid ebaseaduslikult liikumisvabadust ja mängijate töötasusid.

Nüüd teatasid 17 ametiühingut, kelle sekka kuuluvad ka Prantsusmaa, Itaalia ja Hollandi esindajad, et muudatused regulatsioonides on lahendanud probleemsed kohad ja hagi institutsionaalne toetamine ei täida enam algset eesmärki. Üksikutel mängijatel säilib siiski võimalus iseseisvalt hüvitist nõuda.

2024. aastal otsustas Euroopa Kohus prantslase Lassana Diarra juhtumi põhjal, et FIFA mängijate üleminekud käsitlevad reeglid on vastuolus Euroopa Liidu seaduste ja vaba liikumise põhimõtetega.

Diarra oli sõlminud Moskva Lokomotiiviga nelja aasta pikkuse lepingu, aga pöördus seejärel klubiga tülli ja lahkus. FIFA karistas mängijat kümne miljoni euro suuruse trahviga, aga on nüüdseks jõudnud prantslasega isiklikule kokkuleppele.

Justice for Playersi mullusel hinnangul olid jalgpallituru ebaseaduslikuks tunnistatud reeglid alates 2002. aastast mõjutanud umbes 100 000 jalgpallurit ja kahandanud nende sissetulekuid keskmiselt kaheksa protsendi võrra.

Toimetaja: Siim Boikov

premium liiga

jalgpalliuudised

19:34

17 ametiühingut loobus pärast kokkulepet ühishagist FIFA vastu

15:29

FIFA kohtunike juht kaitses kohtunike otsuseid Argentina ja Egiptuse mängus

13:54

Norra peatreener: Inglismaa parimad mängijad ei mängi Premier League'is

11:40

Griezmann täidab klubi vahetades oma suure unistuse

10:58

Prantsusmaa peatreener: peame rünnakul veel efektiivsemad olema

09:48

Maroko peatreener: mulle ei meeldi mõte, et oleme juba midagi ära teinud

08.07

Flora jäi Iberiale alla, Vassiljev: arvestades algust, oli lõpp pigem positiivne

08.07

FIFA kaalub Venemaa meeskondade võistluskeelu tühistamist

08.07

Egiptuse peatreener maha mängitud edust: miks ei võiks sport aus olla? Uuendatud

08.07

Dalic pani ameti maha, Horvaatia jalgpalli ootab uus ajastu

sport.err.ee uudised

20:38

Mark Lajal kaotas Newportis avaringis

20:19

Wimbledoni finaal kujuneb Tšehhi siselahinguks

19:34

17 ametiühingut loobus pärast kokkulepet ühishagist FIFA vastu

19:06

Eesti maastikusõitjad saavutasid Poolas kaksikvõidu

18:42

Pogacari võimas pedaalimine tõi talle kollase liidrisärgi

18:21

Muchova tõrjus matšpalli ja jõudis esimest korda Wimbledoni finaali

18:07

Tour de Ski võitja Ustjugov lõpetas karjääri

17:39

Karl Kesküla võitis oma esimese EM-etapi GP2 klassis

17:35

Neeli teekond Wimbledonis lõppes veerandfinaalis

17:17

10 000 m jooksu Eesti meistriteks tulid Külli Sizask ja Remi Edur

17:13

Johannes Seeman piirdus USA-s avaringiga

16:48

Venemaa esitas Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu otsuse kohta kaebuse

16:23

Lukas ja Rikand pääsesid üle noatera U-18 MM-il kvalifikatsioonist edasi

15:56

Jefimova ja Tribuntsov panevad enne EM-i vormi proovile

15:29

FIFA kohtunike juht kaitses kohtunike otsuseid Argentina ja Egiptuse mängus

15:13

Purga: venelaste võistlusareenile lubamine on olümpialiikumist alavääristav

14:37

Eesti U-20 korvpallurid alustavad Slovakkias EM-finaalturniiri

13:54

Norra peatreener: Inglismaa parimad mängijad ei mängi Premier League'is

13:44

Rjabõškin pääses MM-il väljalangemissprindi veerandfinaali

12:48

USA meedia: Kriisa kaasuses salastati 15 000 dokumenti

loetumad

08:05

Kontaveit teenis kolmeaastase vahe järel Wimbledoni murul võidu

08.07

Berendson Kriisast: noor inimene mässis ennast hädas aina rohkem sisse

07.07

Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

12:48

USA meedia: Kriisa kaasuses salastati 15 000 dokumenti

08.07

Egiptuse peatreener maha mängitud edust: miks ei võiks sport aus olla? Uuendatud

11:40

Griezmann täidab klubi vahetades oma suure unistuse

07.07

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

13:54

Norra peatreener: Inglismaa parimad mängijad ei mängi Premier League'is

07.07

Esmakordselt kohtu ette astunud Kriisa vabastati vahi alt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo