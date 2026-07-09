17 ametiühingut loobus pärast kokkulepet ühishagist FIFA vastu

Tänavu juunis jõudsid FIFA ja ülemaailmne mängijate ametiühing FIFPRO kokkuleppele ehk sõlmiti 2031. aastani kehtiv vastastikuse mõistmise memorandum. See annab mängijatele ala juhtimise juures ametliku hääle ja loob kollektiivläbirääkimistel põhineva platvormi.

Mullu augustis algatas Hollandi fond Justice for Players FIFA vastu kohtuasja, kus sooviti kahjutasu umbes 100 000 mängijale. Fond tugines seejuures Euroopa Kohtu varasemale otsusele, mille järgi piirasid FIFA üleminekuregulatsioonid ebaseaduslikult liikumisvabadust ja mängijate töötasusid.

Nüüd teatasid 17 ametiühingut, kelle sekka kuuluvad ka Prantsusmaa, Itaalia ja Hollandi esindajad, et muudatused regulatsioonides on lahendanud probleemsed kohad ja hagi institutsionaalne toetamine ei täida enam algset eesmärki. Üksikutel mängijatel säilib siiski võimalus iseseisvalt hüvitist nõuda.

2024. aastal otsustas Euroopa Kohus prantslase Lassana Diarra juhtumi põhjal, et FIFA mängijate üleminekud käsitlevad reeglid on vastuolus Euroopa Liidu seaduste ja vaba liikumise põhimõtetega.

Diarra oli sõlminud Moskva Lokomotiiviga nelja aasta pikkuse lepingu, aga pöördus seejärel klubiga tülli ja lahkus. FIFA karistas mängijat kümne miljoni euro suuruse trahviga, aga on nüüdseks jõudnud prantslasega isiklikule kokkuleppele.

Justice for Playersi mullusel hinnangul olid jalgpallituru ebaseaduslikuks tunnistatud reeglid alates 2002. aastast mõjutanud umbes 100 000 jalgpallurit ja kahandanud nende sissetulekuid keskmiselt kaheksa protsendi võrra.