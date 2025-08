Maailma jalgpallivõimu vastu planeeritakse miljarditesse ulatuvat kohtuhagi

Hollandis jalgpallurite huvi kaitsev ühendus Justice for Players on valmistamas ette mitme miljardi euro suurust hagi rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) ja veel viie rahvusliku jalgpalliliidu vastu.

Justice for Playersi hinnangul on jalgpallijuhid teinud mängijatele liiga, kuna nende üleminekureeglid ei ole seadustega kooskõlas. Eelmisel aastal otsustas Euroopa Liidu kohus Prantsusmaa jalgpallur Lassana Diarra juhtumi puhul, et FIFA mängijate üleminekud käsitlevad reeglid on vastuolus Euroopa Liidu seaduste ja vaba liikumise põhimõtetega.

Diarra oli sõlminud Moskva Lokomotiiviga nelja aasta pikkuse lepingu, aga pöördus seejärel klubiga tülli ja lahkus klubi juurest. FIFA karistas mängijat kümne miljoni euro suuruse trahviga.

Justice for Playersi hinnangul on jalgpallituru ebaseaduslikuks tunnistatud reeglid alates 2002. aastast mõjutanud umbes 100 000 jalgpallurit ja kahandanud nende sissetulekuid keskmiselt kaheksa protsendi võrra.

"See kohtuasi algatatakse Hollandis Hollandi kollektiivse kahju hüvitamise seaduse alusel, mis võimaldab JfP-l algatada see kohtuasi suure hulga professionaalsete jalgpallurite nimel," teatas organisatsioon.

Sihtasutus lisas, et konsultatsioonifirma Compass Lexeconi esialgse analüüsi kohaselt teenisid elukutselised jalgpallurid oma karjääri jooksul FIFA reeglite tõttu umbes kaheksa protsenti vähem raha ehk kahju ulatub miljarditesse eurodesse.

"Kõik elukutselised jalgpallurid on ebaseaduslike FIFA eeskirjade tõttu kaotanud märkimisväärse osa oma sissetulekust," lausus ühenduse esimees Lucia Melcherts. "Justice for Players esitab selle nõude, et saavutada jalgpalluritele õiguse ja õigluse põhimõtte tagamine."

Pärast Euroopa Liidu kohtuotsust võttis FIFA mullu detsembris vastu ajutise raamistiku mängijate staatuse ja üleminekute eeskirjade kohta. See mõjutab lepingu rikkumise korral makstava hüvitise arvutamist ja tõendamiskohustust nii makstava hüvitise kui ka lepingu rikkumisele ahvatlemise osas.

Antud kaasuses nõustab Justice for Playersit õigusbüroo Dupont-Hissel, mille asutas Jean-Louis Dupont, kel on jalgpallis juba eriline kuulsus. Nimelt võttis just tema 1990. aastatel ette Belgia jalgpalluri Jean-Marc Bosmani kohtuasja, mille lõppedes saavutati Euroopa Liidus jalgpalluritele õigus minna lepingu lõppedes üleminekutasuta teise klubisse.