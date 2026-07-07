Kirpu liitus Austria klubis kahe koondisekaaslasega

Eesti naiste jalgpallikoondise ründaja Katrin Kirpu lõi käed Austria kõrgliigaklubiga LASK, kus mängivad ka koondisekaaslased Siret Räämet ja Jaanika Volkov.

21-aastane Kirpu mängis viimased pool aastat Agramis, kelle ridades saavutas Horvaatia kõrgliigas hõbemedali ja krooniti Horvaatia karikavõitjaks. Ta lõi poole hooajaga liigamängudes kümme ja karikamängudes kaks väravat, kirjutab Soccernet.ee.

Mitmekülgne ründemängija avaldab muljet suurepärase tehnika, kavaluse, suure kiiruse ja suurepärase pühendumusega pallita mängus. Need omadused teevad temast väärtusliku täienduse LASK-i rünnakule," kirjeldas LASK klubi kodulehel Kirput.

LASK sai eelmisel hooajal Austria kõrgliigas kümne naiskonna konkurentsis seitsmenda koha. Eesti keskkaitsja Räämet sai kirja 22 ja poolkaitsja Volkov 16 kohtumist. Uus liigahooaeg algab augusti esimesel nädalavahetusel.