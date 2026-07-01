2024. aasta EM-i korruptsiooniuurimise käigus otsiti läbi Saksamaa jalgpalliliidu peakontor

Uurijad kahtlustavad, et enne Euroopa meistrivõistlusi jagati mängupileteid ja hotellikutseid ametnikele ja teistele turniiri korraldamisega seotud inimestele. Võimud uurivad, kas sellega võidi rikkuda korruptsioonivastaseid seadusi.

Kahtlustuse all on 66-aastane Saksamaa kodanik ja 46-aastane Prantsusmaa kodanik. Prantslane töötas ettevõttes Euro 2024 GmbH, mille lõid DFB ja Euroopa jalgpalliliit (UEFA) Euroopa meistrivõistluste korraldamiseks.

Uurijate sõnul kutsus 46-aastane prantslane mitme korraldajalinna töötajaid Euroopa meistrivõistluste mängudele. Näiteks sai üks Gelsenkircheni linnavalitsuse töötaja kutse Hispaania ja Prantsusmaa poolfinaalile. Koos reisi- ja majutuskuludega oli kutse väärtus umbes 2400 eurot.

Läbiotsimised toimusid lisaks Frankfurdile veel Gelsenkirchenis, Dortmundis, Düsseldorfis, Kölnis, Hamburgis, Berliinis, Stuttgartis, Münchenis ja Leipzigis. Samuti otsiti läbi kolm ettevõtet, mis võivad uurimisega seotud olla.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa siseminister Herbert Reul ütles, et avaliku sektori töötajad ei tohi vastu võtta väärtuslikke kingitusi ega tasuta pileteid. Tema sõnul tuleb kõik võimalikud korruptsioonijuhtumid põhjalikult läbi uurida.