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Venemaa jättis iluvõimlemise MK-etapi vahele lipu- ja hümnikeelu tõttu

Võimlemine
Venemaa iluvõimlemiskoondis tänavu Hiinas MK-etapil.
Venemaa iluvõimlemiskoondis tänavu Hiinas MK-etapil. Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Võimlemine

Venemaa loobus nädalavahetusel Rumeenias Cluj-Napocas peetaval World Challenge Cupi etapil osalemisest, sest kohalikud võimud ei lubanud võistlusel kasutada Venemaa riigilippu ega mängida riigihümni.

Cluj-Napoca linnapea Emil Boc teatas, et otsus põhineb Euroopa Liidu seisukohal. Tema sõnul ei saa Euroopa Liidu liikmesriigis kasutada agressorriigi sümboolikat.

Venemaa Võimlemisliidu iluvõimlemise osakonna pressiesindaja Linar Ginatullin ütles, et selline otsus rikub Rahvusvahelise Võimlemisliidu reegleid. Tema sõnul teatasid korraldajad Venemaa koondisele vahetult enne võistlust, et lippu ei heisata ja hümni ei mängita ka võimalike võitude korral.

Rahvusvaheline Võimlemisliit püüdis enne turniiri algust osapooli kokkuleppele viia, kuid lahendust ei leitud ning Venemaa otsustas võistluselt loobuda.

Venemaa spordiminister Mihhail Degtjarev nimetas Rumeenia otsust olümpiaharta rikkumiseks. Ta lisas, et Venemaa soovib, et Rumeenialt võetaks tulevikus rahvusvaheliste võimlemisvõistluste korraldamise õigus.

Rumeenias Cluj-Napocas peetav World Challenge Cup toimub 26.-28. juunil.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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