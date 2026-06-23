Barcelona ostis Egiptuse koondise ründaja

18-aastane talent liitus klubiga jaanuaris laenulepingu alusel kodumaalt Al Ahlyst. Ta osales Barcelona U-19 koosseisu mängudes ning jõudis 11 kohtumisega kuue tabamuseni.

Nüüd otsustas Barcelona kasutada ära lepingus ette nähtud võimalust ja soetas mängija päriseks.

Abdelkarim on osalenud ka MM-finaalturniiri kahes esimeses kohtumises Belgia ja Uus-Meremaaga. Mõlemal juhul sekkus pallur vahetusest.