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Barcelona ostis Egiptuse koondise ründaja

Jalgpall
Hamza Abdelkarim
Hamza Abdelkarim Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Barcelona jalgpalliklubi sõlmis kolmeaastase lepingu hetkel MM-finaalturniiril Egiptuse koondises osaleva ründaja Hamza Abdelkarimiga.

18-aastane talent liitus klubiga jaanuaris laenulepingu alusel kodumaalt Al Ahlyst. Ta osales Barcelona U-19 koosseisu mängudes ning jõudis 11 kohtumisega kuue tabamuseni.

Nüüd otsustas Barcelona kasutada ära lepingus ette nähtud võimalust ja soetas mängija päriseks.

Abdelkarim on osalenud ka MM-finaalturniiri kahes esimeses kohtumises Belgia ja Uus-Meremaaga. Mõlemal juhul sekkus pallur vahetusest.

Toimetaja: Siim Boikov

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