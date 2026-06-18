Eesti mootorrataste mäkketõusu ajaloost on valmimas film

Filmi eestvedajatel on palve, et kui kellelgi on olemas eriti mäkketõusu algusaastatest huvitavaid jäädvustusi, siis saadetaks need neile.

"Mul on üleskutse kõigile, kellel on vähegi materjali, videoid, pilte 2010. aastast ja enne seda, palun võtke minuga ühendust. Mul on kõigile palve, sest ma ei tee seda enda jaoks, ma teen seda teie jaoks, et saaks selline äge asi kokku," sõnas filmi kokkupanemise eestvedaja Mihkel Kuuskvere.

Film soovitakse valmis saada 2028. aastaks, sest siis täitub 30 aastat Eesti esimesest mäkketõusuvõistlusest, mille 1998. aastal korraldas Vallo Põder.